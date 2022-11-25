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高雄原住民市議員一票買3000元 25萬元交保、橋檢提抗告

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄原住民議員賴文德拚連任，被控以每票3千元賄選遭聲押；昨法官裁定賴25萬交保候傳，檢方不服將提抗告；另原民自治區長候選人及樁腳涉嫌現金買票，同樣遭檢方聲押，法院將區長候選人請回，樁腳羈押獲准。

橋頭地檢署主任檢察官謝長夏與檢察官周韋志、鄭子薇、梁詠鈞、黃聖淵、陳俐吟、鍾葦怡、黃世勳、賴帝安、嚴維德前天指揮高雄市調查處、六龜警分局、旗山分局及移民署高雄市專勤隊偵辦高雄某區張姓區長候選人及市議員賴文德違反公職人員選舉罷免法案。

檢警調查出，賴文德涉嫌以每票3000元向選民要求投票支持，向法院聲押昨晚法官裁定賴25萬交保候傳，對此，檢方不服將提抗告。

另張姓區長候選人及蔡姓樁腳涉嫌以每票1000元向選民買票，要求投票支持，檢方認張、蔡姓樁腳及蔡姓選民3人，有勾串共犯之虞，聲請羈押禁見；法院審理後，裁准羈押蔡，張請回。

高雄橋頭地檢署外觀。記者陳弘逸／攝影
高雄橋頭地檢署外觀。記者陳弘逸／攝影

樁腳 賴文德 議員

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