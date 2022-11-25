橋檢又查到現金買票 里長樁腳、區代表候選人3人交保
投票倒數，高雄橋頭地檢署昨天再度查獲現金賄選，分別為那瑪夏區翁姓區民代表候選人與謝姓樁腳涉嫌以每票3000元向選民要求投票支持；檢方訊後，分別將兩人以6萬及4萬交保；另名區某里長候選人樁腳同樣涉現金買票，訊後諭知1萬元交保候傳。
橋頭地檢署主任檢察官顏郁山與檢察官嚴維德、駱思翰、林世勛昨天指揮旗山警分局，偵辦那瑪夏區翁姓區民代表候選人，違反公職人員選舉罷免法案件。
經查翁姓區民代表候選人涉嫌透過謝姓樁腳以每票3000元向選民要求投票支持，檢警執行搜索並通知相關涉案人到案，檢方訊後，認翁與謝犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，分別諭知6萬及4萬交保。
另檢警調還查獲內門區某里長候選人，蘇姓樁腳涉嫌以每票1300元向選民要求投票支持，訊後，同樣諭知新台幣1萬元交保。
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