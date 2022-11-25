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屏東恆春議員候選人被約談 該陣營怒指是對手誣陷買票

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東第6選區（恆春半島4鄉鎮）縣議員選舉7搶3，有6人非現任議員，戰況陷入膠著，屏東地檢署接獲檢舉買票賄選情資，陸續在恆春地區查獲多名樁腳，涉嫌以每票1000元為某議員候選人買票，檢方連日來指揮警調帶回樁腳和選民10多人，有人承認後，檢方今天上午指揮調查局帶走縣議員候選人，為緊繃的選情加入變數，地方議論紛紛。

屏東檢警調接獲檢舉指某候選人透過吳姓樁腳涉嫌以每票1000元向選民買票後，這兩天約談多名選民，有人承認並願主動繳回，因案情都指向同一議員候選人，調查人員上午將他帶回釐清。該候選人陣營指絕無買票，是對手惡意的誣陷手法，令人不齒。吳姓樁腳說，他是候選人遠房親戚，幫忙以1000元找人發送宣傳單、插旗幟，是1日工錢而非賄選。

屏東縣議員第6選區，民進黨籍陳文弘2年前補選上鎮長、李志偉月前病逝，只國民黨議員盧玟欣求連任，下屆有擔任立委莊瑞雄服務處主任的恆春鎮代李建華、縣長潘孟安的胞兄潘芳泉、前任國民黨議員張榮志、曾瓊慧、無黨籍

律師張怡、郭麗玲共7人參選，因實力相當，選情膠著，賄選傳聞不斷。

屏東第6選區（恆春半島4鄉鎮）縣議員選舉7搶3，戰況膠著，檢方今天上午指揮調查局帶走縣議員候選人查賄，為選情加入變數。記者潘欣中／攝影，
屏東第6選區（恆春半島4鄉鎮）縣議員選舉7搶3，戰況膠著，檢方今天上午指揮調查局帶走縣議員候選人查賄，為選情加入變數。記者潘欣中／攝影，

議員 屏東縣 樁腳 2022大選 屏東縣選舉

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