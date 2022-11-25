橋檢選前第二波起訴！候選人夫妻檔送300元柚子涉賄選

投票日倒數，高雄橋頭地檢署加緊查賄，日前查出梓官區某里長候選人與丈夫，藉發送市值約300元的柚子向選民要求投票支持，涉違反公職人員選舉罷免法，將夫妻檔送辦，此案近日偵結，檢方將兩人依法起訴。

起訴書指出，高雄梓官區歐姓候選人，她的丈夫，為讓妻子順利當選，9月5日上午8時 57分許，到彌陀區將1箱市值約300元的柚子交給有投票權的選民；隔天又以同樣的手法，由丈夫開車載車妻子，送柚子給選民要求投票支持，涉違反公職人員選舉罷免法案件。

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山與檢察官陳麗琇於10月18日指揮高雄市調查處、岡山警分局，經執行搜索並通知相關涉案人到案，並對歐姓夫妻聲請羈押禁見，法院審理後，諭知15、10萬元交保候傳。