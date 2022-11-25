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橋檢選前第二波起訴！候選人夫妻檔送300元柚子涉賄選

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

投票日倒數，高雄橋頭地檢署加緊查賄，日前查出梓官區某里長候選人與丈夫，藉發送市值約300元的柚子向選民要求投票支持，涉違反公職人員選舉罷免法，將夫妻檔送辦，此案近日偵結，檢方將兩人依法起訴。

起訴書指出，高雄梓官區歐姓候選人，她的丈夫，為讓妻子順利當選，9月5日上午8時 57分許，到彌陀區將1箱市值約300元的柚子交給有投票權的選民；隔天又以同樣的手法，由丈夫開車載車妻子，送柚子給選民要求投票支持，涉違反公職人員選舉罷免法案件。

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山與檢察官陳麗琇於10月18日指揮高雄市調查處、岡山警分局，經執行搜索並通知相關涉案人到案，並對歐姓夫妻聲請羈押禁見，法院審理後，諭知15、10萬元交保候傳。

此案於近日偵結，檢方認歐姓夫妻犯行重大，將2人依公職人員選舉罷免法第 99條第1項，對有投票權之人，交付賄賂約其投票權為一定行使罪嫌起訴。

高雄梓官區歐姓候選人與丈夫送選民市值約300元的柚子，要求投票支持，涉嫌賄選遭起訴。本報資料照
高雄梓官區歐姓候選人與丈夫送選民市值約300元的柚子，要求投票支持，涉嫌賄選遭起訴。本報資料照

投票 罷免 2022大選 高雄市選舉 賄選

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