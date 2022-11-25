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花蓮檢方查賄提公訴 鳳林鎮代、萬榮鄉代候選人皆涉賄
距離大選剩下不到24小時，花蓮檢警調持續查賄選，在鳳林鎮查獲鎮民代表候選人涉賄，諭知具保6萬元。另鳳林鎮、萬榮鄉分別有3名候選人買票，檢方今天依違反「公職人員選舉罷免法」提起公訴。
花蓮地檢署指出，鳳林鎮石姓鎮民代表候選人登記參選後，贈送選民水果或2000元尋求選票支持，涉犯投票行賄罪嫌。經多日蒐證後，昨天在檢察官陳宗賢指揮下，持法院核發搜索票，前往石姓鎮代候選人住處及工作場所等共3個地點搜索，並通知石及可疑受賄民眾等8人到案說明。
檢方訊問認為，石姓鎮代候選人涉嫌違反「罷免法」行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，因證據確鑿，無羈押必要，諭知具保6萬元。
同樣在鳳林鎮，詹姓鎮民代表候選人自8月期間，將自己種植的西瓜（市價約落在100元至250間）或現金2000元，分送給選區8位選民。詹坦承犯行，全案偵查終結，依法提起公訴，8位選民則獲緩起訴。
而在萬榮鄉，劉姓鄉民代表候選人及何姓妻子於9月期間，以中秋贈禮為由，贈送選區9位選民每盒300元的月餅禮盒。因為劉與收受禮盒的選民平常沒有相互贈禮習慣，檢方認定賄賂行為，全案經檢方偵查終結，涉嫌投票行求賄賂、預備行求賄賂等罪嫌提起公訴。
萬榮鄉另名江姓鄉民代表候選人，在9月至11月間，以每票現金1000元至3000元對價，向7位選民賄賂。江在偵查期間自白犯行，檢方偵結後，依法提起公訴，7位選民仍偵辦中。
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