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屏東投票前再有4候選人涉賄遭起訴 枋寮最多1票2千
大選投票倒數不到24小時，屏東地檢署強力掃賄，再有4名候選人涉犯公職人員選舉罷免法遭起訴，其中有3位候選人都在枋寮鄉，買票金額高達1票2千元。檢方強調，選舉進入最後關鍵，查賄絕不懈怠，警示候選人及其陣營切勿以身試法。
檢方表示，這波遭起訴對象有3人在枋寮鄉，1人在南州鄉。其中枋寮第一選區一位代表候選人，10月間透過父親買票，先後向兩位選民及其家人行賄，每票1千元，違反選罷法投票交付賄賂罪嫌提起公訴。
另有兩位枋寮鄉村長候選人涉賄，一位潘姓村長候選人透過其姐以15萬元代價「搓圓仔湯」，意圖勸退對手遭拒，候選人及其姐涉犯選罷法行求退選罪嫌，依法提起公訴。
另一位枋寮鄉許姓村長候選人，因選情告急，9月起向六位選民及其家人行賄，並透過楊姓樁腳另向兩位選民買票，每票高達2千元，許姓候選人及楊姓樁腳違反選罷法投票交付賄賂罪嫌，提起公訴。
南州鄉一位林姓鄉代候選人，無償提供社區資源變相賄選，今年10月間由林姓候選人自掏腰包9萬多元，委託社區林姓住戶遷移、裝設夜間照明設備，施作完成後還在社區通訊軟體群組告知住戶，全部設備都是林姓候選人免費提供，請大家支持連任，林姓候選人及林姓住戶涉犯選罷法交付賄賂罪等罪嫌，依法起訴。
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