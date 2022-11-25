屏東投票前再有4候選人涉賄遭起訴 枋寮最多1票2千

大選投票倒數不到24小時，屏東地檢署強力掃賄，再有4名候選人涉犯公職人員選舉罷免法遭起訴，其中有3位候選人都在枋寮鄉，買票金額高達1票2千元。檢方強調，選舉進入最後關鍵，查賄絕不懈怠，警示候選人及其陣營切勿以身試法。

檢方表示，這波遭起訴對象有3人在枋寮鄉，1人在南州鄉。其中枋寮第一選區一位代表候選人，10月間透過父親買票，先後向兩位選民及其家人行賄，每票1千元，違反選罷法投票交付賄賂罪嫌提起公訴。

另有兩位枋寮鄉村長候選人涉賄，一位潘姓村長候選人透過其姐以15萬元代價「搓圓仔湯」，意圖勸退對手遭拒，候選人及其姐涉犯選罷法行求退選罪嫌，依法提起公訴。

另一位枋寮鄉許姓村長候選人，因選情告急，9月起向六位選民及其家人行賄，並透過楊姓樁腳另向兩位選民買票，每票高達2千元，許姓候選人及楊姓樁腳違反選罷法投票交付賄賂罪嫌，提起公訴。