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是選舉賭盤還是詐騙陷阱？北市刑大逮兩嫌釐清

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

明天就是九合一選舉，台北市刑大今宣布查緝選舉賭盤，一賭博集團網路貼文招募賭客，私訊提供縣市首長讓票數及賠率等資訊，開立選舉賭盤供賭客下注。警方鎖定中部鄭姓男子及北部賴姓男子涉案，分別在11月21日及24日持查獲到案，並依賭博及違反公務人員選舉罷免法罪嫌，分別移請台中及士林地檢署偵辦。

不法集團還利用網路社群或賭博通訊群組，誘騙網友或賭客提供金融帳戶，做為收取不法款項人頭帳戶，再於網路社群刊登多則選舉賭盤分析貼文，提供下注管道，誘騙網友下注，藉以從事詐騙。

北市刑隊科偵隊追查，中部賴姓男子涉嫌誘騙他人帳戶，供集團作為人頭帳戶，並負責提領帳戶內賭資，從中扣除4%作為報酬後，再經網路幣商將餘款兌換成虛擬貨幣轉出給集團上游，不過警方發現，賭客下注後，歹徒就失去聯繫，不排除選舉賭盤只是打名號的詐騙陷阱。全國至少12位民眾受害，財損逾80萬元。

警方於11月22日查獲賴嫌到案，依違反刑法賭博、詐欺罪及公務人員選舉罷免法等罪嫌，移請彰化地檢署偵辦，並續追上游不法集團。

明天就是九合一選舉，台北市刑大今宣布查緝選舉賭盤，一賭博集團網路貼文招募賭客，私訊提供縣市首長讓票數及賠率等資訊，開立選舉賭盤供賭客下注。警方鎖定中部鄭姓男子及北部賴姓男子涉案，分別在11月21日及24日持查獲到案，並依賭博及違反公務人員選舉罷免法罪嫌，分別移請台中及士林地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝
明天就是九合一選舉，台北市刑大今宣布查緝選舉賭盤，一賭博集團網路貼文招募賭客，私訊提供縣市首長讓票數及賠率等資訊，開立選舉賭盤供賭客下注。警方鎖定中部鄭姓男子及北部賴姓男子涉案，分別在11月21日及24日持查獲到案，並依賭博及違反公務人員選舉罷免法罪嫌，分別移請台中及士林地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝
明天就是九合一選舉，台北市刑大今宣布查緝選舉賭盤，一賭博集團網路貼文招募賭客，私訊提供縣市首長讓票數及賠率等資訊，開立選舉賭盤供賭客下注。警方鎖定中部鄭姓男子及北部賴姓男子涉案，分別在11月21日及24日持查獲到案，並依賭博及違反公務人員選舉罷免法罪嫌，分別移請台中及士林地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝
明天就是九合一選舉，台北市刑大今宣布查緝選舉賭盤，一賭博集團網路貼文招募賭客，私訊提供縣市首長讓票數及賠率等資訊，開立選舉賭盤供賭客下注。警方鎖定中部鄭姓男子及北部賴姓男子涉案，分別在11月21日及24日持查獲到案，並依賭博及違反公務人員選舉罷免法罪嫌，分別移請台中及士林地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝

九合一選舉 賭博

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