高雄選前查獲幽靈人口 1里長候選人收押

高雄市前鎮區里長候選人鄭姓男子為參選里長，疑請親友遷徙戶籍到他參選的里內，高雄地檢署接獲檢舉有「幽靈人口」情資，昨天動員搜索3處民宅，傳喚鄭等25人到案，鄭否認涉案，雄檢今天聲押鄭與他的親友3人獲准，其餘22人獲請回。

雄檢表示，雄檢主任檢察官宋文宏、鄧友婷接獲前鎮區疑有幽靈人口情資，指揮高雄市警前鎮分局、刑警大隊、刑事局偵八大隊、高雄憲兵隊等單位連日蒐證，昨天搜索3處民宅，傳喚鄭姓里長候選人與他的蔡姓、趙姓2親友，以及選民共25人到案。

經10多名檢察官訊問相關人，其中有人承認因親友拜託，才將戶籍遷到前鎮區鄭參選的里內，支持鄭參選里長。由於有幾戶在今年突然冒出多名人口，如今已取得投票權，可能妨害投票正確性。

檢方查出，鄭姓、蔡姓、趙姓3人為使鄭姓候選人順利當選，涉嫌把近20人虛偽遷入選區地址戶籍，因此取得投票權，足以妨害選舉結果的公正性，認為鄭等3人違反刑發146條，「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票」，足以妨害投票正確未遂，因有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。