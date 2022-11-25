九合一選舉投票日前夕 台南查獲首件里長幽靈人口案

台南東區某里長候選人蔣姓男子與母親自今年4月至5月初，涉將王姓親友等8人戶籍虛偽遷徙到蔣母位在該里住處，台南檢警調昨天前往王等人住處搜索，並傳喚蔣等8人到案，檢方訊後認蔣及母親2人涉虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪犯嫌重大且有勾串共犯或證人之虞聲押。

台南地檢署指出，檢察官蔡佳蒨接獲情資，與檢察官王宇承、張芳綾、陳奕翔組成專案小組，指揮市警第一分局、刑警大隊及市調處，持台南地院搜索票分赴前往王等人住處搜索，並傳喚里長候選人蔣及母親、虛偽遷徙戶籍王等8人到案。

檢方表示，蔣與母親自今年4月至5月初，與具有親屬或朋友關係虛偽遷徙戶籍選民王等人，意圖使蔣順利當選，由王等人提供身分證件，交由蔣母等人，涉代為辦理將王等人的戶籍遷入里長候選人蔣母位在該里的住處等，但未實際居住，藉以取得選舉人資格而為投票。

經檢察官訊問後，認蔣及母親2人均涉犯以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪犯嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕外，向法院聲請羈押。