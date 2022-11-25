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九合一選舉投票日前夕 台南查獲首件里長幽靈人口案
台南東區某里長候選人蔣姓男子與母親自今年4月至5月初，涉將王姓親友等8人戶籍虛偽遷徙到蔣母位在該里住處，台南檢警調昨天前往王等人住處搜索，並傳喚蔣等8人到案，檢方訊後認蔣及母親2人涉虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪犯嫌重大且有勾串共犯或證人之虞聲押。
台南地檢署指出，檢察官蔡佳蒨接獲情資，與檢察官王宇承、張芳綾、陳奕翔組成專案小組，指揮市警第一分局、刑警大隊及市調處，持台南地院搜索票分赴前往王等人住處搜索，並傳喚里長候選人蔣及母親、虛偽遷徙戶籍王等8人到案。
檢方表示，蔣與母親自今年4月至5月初，與具有親屬或朋友關係虛偽遷徙戶籍選民王等人，意圖使蔣順利當選，由王等人提供身分證件，交由蔣母等人，涉代為辦理將王等人的戶籍遷入里長候選人蔣母位在該里的住處等，但未實際居住，藉以取得選舉人資格而為投票。
經檢察官訊問後，認蔣及母親2人均涉犯以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪犯嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕外，向法院聲請羈押。
檢察長葉淑文今日再度前往市警三分局海南派出所、第五分局公園派出所等督軍，她表示，警方雖於投票日前選務工作繁忙，仍應加強防止各候選人趁機撒錢賄選，最後時刻再向布雷確認是否有引爆情形，務必注意選前之夜的突發狀況，並提醒警方於投票當日，投票所30公尺內，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順利進行，或妨害民眾自由行使投票權不法行為，均依刑法、公職人員選舉罷免法究辦。
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