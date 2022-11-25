南投縣查辦賄選 已有議員候選人等8人羈押

南投地檢署檢察官廖秀晏指揮南投縣刑警大隊，偵辦南投市第3選舉區陳姓市民代表候選人賄選案，經通知陳姓候選人、數名選民到場，查出陳向選民以每票500元交付賄賂，請求選民投票支持，訊後認為陳姓候選人犯投票行賄罪嫌重大，諭知交保10萬元。

檢察官廖蘊瑋指揮警調，偵辦仁愛鄉某村長候選人宴飲賄選案，經持搜索票搜索6處所，通知仁愛鄉某村長候選人、多名選民到場，查得該村長候選人招待選民唱歌、喝酒，交付不正當利益，要求選民投票支持該村長候選人，訊後村長候選人涉犯投票交付不正利益罪嫌重大，諭知交保3萬元。

南投地檢署查察南投五合一選舉，已有縣議員候選人1人、縣議員候選人父親1人、代表候選人2人、樁腳4人，共計8人因涉嫌投票行賄遭羈押禁見，呼籲候選人切勿鋌而走險，賄選買票，縱使僥倖當選，南投地檢署將提當選無效之訴，以達公平選舉目標。南投地檢署24小時檢舉賄選專線：049-2242276、傳真機：049-2242976、