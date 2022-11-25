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嘉市首名議員候選人起訴 涉每票1千或2千賄選

聯合報／ 記者李宗祐林伯驊／嘉義即時報導

無黨籍嘉義市李姓議員候選人遭控涉以每票1000元或2000元代價買票，檢警調上月20日搜索，聲押他獲准；嘉義地檢署今天趕在投票日前1天，依交付賄賂約定投票罪嫌，將李姓及3名樁腳起訴，建請法院予以從重量刑、沒收賄絡金22萬3000元、對4人都宣告褫奪公權。此也是嘉市議員選戰首名起訴案。

李姓議員候選人仍收押中。檢方指出，李姓議員候選人不思以政見博得民眾青睞，反欲以現金行賄方式取得勝選，嚴重破壞民主法治根基，且犯後態度不佳，建請予以從重量刑。

檢方也表示，西區黃姓里長候選人竟與李姓市議員候選人共同以交付賄賂，雖有自白犯行，但一開始偵查時否認犯罪，建請量處適當之刑。

檢方查出，嘉市議員第2選區李姓議員候選人為求順利當選，今年5月至8月間，由李親自發現金賄選，或指示西區的黃姓里長候選人、郭姓女子，或黃姓里長候選人委託郭女、賴姓男子，以每票新臺幣1000元或2000元代價買票。

檢方發現，李姓議員候選人對18名選民、總計50票，行求、期約並交付現金賄賂，約定投票給李姓議員。

檢警調上月20日搜索，查扣預備要賄賂的13萬元、已賄賂的3萬8000元、及選民已繳回5萬5000元。

嘉義地檢署呼籲買票是犯賄選重罪，可處3年到10年重罪，而收錢賣票者也有刑責；嘉義地檢署檢舉專線（05）2752548、傳真專線（05）2780445或免費專線0800024099轉4。

嘉義地檢署趕在投票前1天，今天將涉賄選的嘉市李姓議員候選人，提請公訴。記者林伯驊／攝影
嘉義地檢署趕在投票前1天，今天將涉賄選的嘉市李姓議員候選人，提請公訴。記者林伯驊／攝影

議員 投票 2022大選 嘉義市選舉

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