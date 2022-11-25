蘋果西打前總孫幼英掏空判9年半 破壞別人建物又判8月

以生產「蘋果西打」聞名的的大西洋飲料公司前總經理孫幼英掏空公司資產重判，她另為了整理土地，剷除他人作物、拆除他人建物挨告，檢察官依毀壞他人建築物罪起訴；台北地院審理，她不認罪，法官日前判她有期徒刑8月。可上訴。

孫幼英以投資購地、借貸款掏空大西洋飲料資金涉訟，2022年4月，台灣高等法院重判她有期徒刑9年6月，案件目前上訴最高法院審理中。

檢方指控，孫幼英2015年透過法拍取得一處土地的持分僅192分之1，不過，她2021年11月1日至7日，雇用工人以破壞機具進入別人持分的土地，未經土地所有權人的同意，即剷除對方種植的蔬果、香草等農作物，還破壞別人用來耕作的手打井，另拆除他人的房屋屋頂等。