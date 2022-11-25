里長候選人涉每票3至5千買票 苗栗查獲3地賄選案

苗栗地檢署在選前積極查賄，在大湖、後龍、造橋都查獲疑似賄選案件，昨天傳喚涉案相關人士，分別提出聲押、交保等處分；檢方強調選舉即使已進入倒數，仍將全力以赴查緝賄選案件，嚇阻有心以不法勢力介入選舉的投機份子。

檢方指出，大湖鄉民代表詹姓候選人及共犯張姓、黃姓、胡姓男子涉賄，檢警昨天傳喚4人及選民5人到案說明，扣押現金10萬9600元，檢察官訊問後，認為詹等4人涉嫌以每票1000元代價向選民買票，其中詹姓、張姓、黃姓男子有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，目前待裁定；胡姓男子無羈押必要，以5萬元交保候傳，其餘選民都請回。

檢警另偵辦後龍鎮李姓里長候選人涉嫌以每票3000至5000元賄選案，23、24日傳喚李姓候選人及共犯粘姓女子、王姓男子及選民6人到案說明。檢察官訊問後，認為3人嫌疑重大，其中李姓候選人有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院裁定10萬元交保；粘姓女子、王姓男子分別具保1萬元、10萬元，其餘選民請回。