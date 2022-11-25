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台南男當車手領百萬遭通緝 逃高雄打零工這原因被警逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台南市劉姓男子2年前當詐欺集團旗下的車手，成功領取3名被害人百萬元，落網後，經台南地院一審判刑，檢方上訴後，劉未出庭遭通緝，逃到高雄打零工；前天傍晚騎機車在三民區停等紅燈，巡邏警網見他眼神閃躲攔查，查出他是通緝犯。

三民二警分局民族派出所長林卓材、警員林晏傳，前天傍晚5時許，執行巡邏勤務，巡經大順二路與民族一路停等紅燈時，見身旁的劉姓機車騎士（43歲）眼神和警方交會時，卻刻意閃躲，表情略顯慌張，警方認為有異，示意劉停車靠邊受檢。

警方稽查身份時，發現劉男今年7月22日被台南地院發布詐欺通緝，警方查出劉男2年前當詐騙集團的車手，在台南地區的3名被害人遭假冒公務人員和中央健保局人員詐騙，劉出面收受3名被害人面交共計百萬元贓款。

劉男落網後，經台南地院一審判處6年有期徒刑，檢方不服上訴，劉後來未出庭被台南地院發布通緝，逃到高雄，換手機、未和家人聯絡，四處在工地打零工，沒想到卻在下班路上，被警方攔查，警詢後被解送歸案。

台南市劉姓男子在高雄打零工，停等紅燈刻意閃躲警方眼神，被警方攔查，發現他2年前當詐欺車手，因案被通緝。記者石秀華／翻攝
台南市劉姓男子在高雄打零工，停等紅燈刻意閃躲警方眼神，被警方攔查，發現他2年前當詐欺車手，因案被通緝。記者石秀華／翻攝
台南市劉姓男子當詐騙集團車手領百萬元，因未出庭遭通緝，逃到高雄打零工，停紅燈和警方眼神交會時刻意閃躲，被警方攔查，查出他被通緝。記者石秀華／翻攝
台南市劉姓男子當詐騙集團車手領百萬元，因未出庭遭通緝，逃到高雄打零工，停紅燈和警方眼神交會時刻意閃躲，被警方攔查，查出他被通緝。記者石秀華／翻攝

台南 通緝 詐騙集團

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