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吸管藏千元鈔！彰化再破2件賄選案 村長候選人聲押

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣檢警再查獲二件賄選案，田尾鄉某村長候選人及某樁腳涉嫌將每票1000元賄款藏吸管內，連同文宣品要向數名選民買票，並查獲5萬元買票現金，彰化地檢署將該名村長候選人聲押，樁腳3萬元交保；另查獲芳苑鄉洪姓樁腳以每票1000元替某芳苑鄉長候選人及鄉代買票，將洪男聲押獲准。

檢察官蔡奇曉指揮北斗警分局、彰化縣調站、移民署彰化縣專勤隊組成專案小組，查獲田尾鄉某村長候選人及一名樁腳涉嫌將吸管剪半，把每票1000元的賄款放進吸管內，夾帶在文宣品中，拜票拿給選民，向6、7名選民買票，檢警搜證到賄選證據，昨天收網，並在村長候選人家中查到賄選金5萬元和已拆封的吸管。

彰化縣襄閱主任檢察官吳宇軒說，某村長候選人與某樁腳涉嫌重大，且有串證之虞，依違反選罷法將某村長候選人聲請羈押禁見，樁腳則以3萬元交保候傳。

另檢察官簡泰宇指揮芳苑警分局查獲芳苑鄉洪姓樁腳涉嫌以每票1000元代價向3戶選民共要買11票，約定投票支持某鄉長候選人、及某鄉代候選人，其中有2位選民還退回賄款，不接受行賄，檢方將洪姓樁腳依違反選罷法聲押獲准。

彰化縣檢警再查獲二件賄選案，田尾鄉某村長候選人及某樁腳涉嫌將每票1000元賄款藏吸管內，連同文宣品要向數名選民買票。圖／彰化地檢署提供
彰化縣檢警再查獲二件賄選案，田尾鄉某村長候選人及某樁腳涉嫌將每票1000元賄款藏吸管內，連同文宣品要向數名選民買票。圖／彰化地檢署提供
彰化縣檢警再查獲二件賄選案，田尾鄉某村長候選人及某樁腳涉嫌將每票1000元賄款藏吸管內，連同文宣品要向數名選民買票。圖／彰化地檢署提供
彰化縣檢警再查獲二件賄選案，田尾鄉某村長候選人及某樁腳涉嫌將每票1000元賄款藏吸管內，連同文宣品要向數名選民買票。圖／彰化地檢署提供
彰化縣檢警再查獲二件賄選案，田尾鄉某村長候選人及某樁腳涉嫌將每票一千元賄款藏吸管內，連同文宣品要向數名選民買票。示意圖／記者林宛諭攝影
彰化縣檢警再查獲二件賄選案，田尾鄉某村長候選人及某樁腳涉嫌將每票一千元賄款藏吸管內，連同文宣品要向數名選民買票。示意圖／記者林宛諭攝影

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