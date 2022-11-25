吸管藏千元鈔！彰化再破2件賄選案 村長候選人聲押

彰化縣檢警再查獲二件賄選案，田尾鄉某村長候選人及某樁腳涉嫌將每票1000元賄款藏吸管內，連同文宣品要向數名選民買票，並查獲5萬元買票現金，彰化地檢署將該名村長候選人聲押，樁腳3萬元交保；另查獲芳苑鄉洪姓樁腳以每票1000元替某芳苑鄉長候選人及鄉代買票，將洪男聲押獲准。

檢察官蔡奇曉指揮北斗警分局、彰化縣調站、移民署彰化縣專勤隊組成專案小組，查獲田尾鄉某村長候選人及一名樁腳涉嫌將吸管剪半，把每票1000元的賄款放進吸管內，夾帶在文宣品中，拜票拿給選民，向6、7名選民買票，檢警搜證到賄選證據，昨天收網，並在村長候選人家中查到賄選金5萬元和已拆封的吸管。

彰化縣襄閱主任檢察官吳宇軒說，某村長候選人與某樁腳涉嫌重大，且有串證之虞，依違反選罷法將某村長候選人聲請羈押禁見，樁腳則以3萬元交保候傳。