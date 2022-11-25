軍人一槍擊中心臟殺死前女友 抄經文求迴向遭拒判無期定讞

梁偉強服役期間開槍殺死王姓前女友，最高法院判處無期徒刑定讞。本報記者／翻攝 男子梁偉強去年服義務役期間持向軍中同袍買的改造手槍，找王姓前女友談判遭嗆「不關你的事」，王女前男友也透過電話挑釁「來對開」，他朝王女開槍5次，其中4發卡彈，1發擊中王女左胸，導致心臟破裂身亡，最高法院依殺人罪判無期徒刑定讞。

梁偉強（23歲）和王女曾是串燒店同事，他有意追求王女，兩人2020年11月起同居在高雄；梁偉強去年3月23日入伍服役，質疑王女和前男友仍在一起，心生殺人念頭，向同袍以5萬元購買改造手槍和子彈。

梁偉強去年6月16日下午1時許，攜槍搭客運至王女位於嘉義縣的外婆家，質問王女是否和前男友糾纏不清，見王女打視訊電話給前男友，他連續開兩槍卡彈，便到一旁巷子清槍，再返回現場與王女爭吵。

梁偉強不滿王女嗆聲「是又怎麼樣，不是又怎麼樣，不關你的事」，又遭王女前男友在電話中挑釁「來對開」，他再朝王女開2槍仍未擊發，最終1槍擊中王女左胸，導致心臟破裂、左側氣血胸，送醫搶救仍宣告不治。

王女母親、表哥見狀，當場奪槍、壓制梁偉強並報警處理；梁坦承犯行，法院認為梁朝王女開4槍均未能擊發，仍再次近距離朝王女胸口射擊，可見殺意堅決。

法院審理時，王女父母不願原諒梁，請求判處死刑，梁也表明希望判死刑，但梁始終坦承犯行，供出槍彈來源，讓警方循線查獲同袍，符合減刑規定；梁案發後表示後悔，願意接受法律制裁，羈押期間多次出現自殺念頭，認為死亡是逃避、解決問題的方式，還曾要求看守所同學協助掐死自己但遭拒絕。

判決指出，梁至今尚未賠償死者家屬所受損害，雖多次表示羈押期間書寫經文，希望家屬能夠代為收受迴向給王女，祈求獲得家屬原諒仍未果。

一、二審綜合一切情狀，認為沒有剝奪梁生命的必要，判處無期徒刑，褫奪公權終身。案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。