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台南生技公司欠款65萬拒繳 負責人遭留置後急辦分期

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南中西一生技股份有限公司滯欠營業稅、全民健康保險費及勞工保險費等，經移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠65萬多元，昨天通知祝姓負責人到場，雙手一攤表示已經沒有資產無法繳納而遭留置準備移送台南地院，他見苗頭不對急辦分期繳納，保證1年內償清才暫免管收。

行政執行官吳俊青調查發現，祝男以公司名義向同行借款千萬元，並將公司名下7隻完訓嗅癌犬，以及位在歸仁區嗅癌犬實驗室與醫院臨床試驗計畫合約所有的成果數據文件設定動產抵押作為擔保，因借款逾期未清償，已於去年底將所以資產全部移轉給同行。

然而，該公司滯欠110年度營業稅、109至111年度全民健康保險費、110至111年度勞工保險費等，經南區國稅局台南分局等單位移送台南分署強制執行，尚欠65萬8320元。

台南分署認為祝男涉嫌脫產，昨天下午通知到場，他到場後雙手一攤，表示公司已經沒有資產無法繳納，執行官訊問後，認定他有隱匿或處分財產等管收事由，當場留置並準備移送台南地方法院聲請管收。

祝男為避免遭管收，隨即向執行官請求分期繳納，保證在1年內清償全部欠款，並由其配偶擔任擔保人，辦妥分期繳納手續後暫免管收。

祝男為避免遭管收，隨即向執行官請求分期繳納，保證在1年內清償全部欠款，並由其配偶擔任擔保人，辦妥分期繳納手續後暫免管收。圖／讀者提供
祝男為避免遭管收，隨即向執行官請求分期繳納，保證在1年內清償全部欠款，並由其配偶擔任擔保人，辦妥分期繳納手續後暫免管收。圖／讀者提供

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