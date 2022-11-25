桃市平鎮楊梅區8里長候選人涉賄 1聲押
桃園市平鎮區、楊梅區共8名里長候選人涉現金或禮品賄選等案，桃園地檢署昨天搜索、約談後，聲押其中1名里長候選人，部分受賄里民已繳回賄款新台幣2萬2000元，全案擴大偵辦。
桃園地檢署今天發布新聞稿指出，桃園市平鎮區、楊梅區共8名里長候選人涉及現金或禮品賄選、幽靈人口等案；檢察官昨天兵分8路，指揮搜索9處，傳喚被告及證人等53人到案。
桃檢表示，涉案人中，某里長候選人因透過樁腳對選民交付現金賄選，犯罪嫌疑重大，且尚有其他證人未到案，有滅證、串證之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押。
桃檢指出，其他被告分別諭知交保或限制住居，部分受賄里民已繳回賄款共新台幣2萬2000元，全案將持續擴大偵辦。
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