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租屋變凶宅 房東向承租人要不到賠償

聯合報／ 記者林保光／即時報導

陳姓、蘇姓2女子在高雄租屋，不料1年後蘇女在屋內輕生，房東不甘房子變成凶宅，向合約租屋人陳女求償168萬餘元。但高雄地方法院認為， 未造成房屋外觀毀損及實體破壞，判決房東敗訴。

判決指出，陳姓女子2020年1月向陳姓房東承租房屋，蘇姓女子是租約的保證人，2人同住這間房子；去年蘇女在房間自殺，以致房子成為凶宅，房東找產估價師鑑定房價，因房屋價值減損163萬多元，認為陳、蘇2女是「同居人」，便提訟要求承租人陳女賠償損失，加上律師費，要求陳女賠168萬多元。

陳女認為，房子是她與蘇女共同承租，採分租共住方式，儘管名目上由她承租，但已經房東同意分房給蘇女居住的房間，蘇女也不是她的「同居人」，蘇女自殺不能歸責給她。

法官認為，租賃物毀損、滅失、房屋毀損、損害租賃房屋，應以租賃房屋物理上毀損滅失或功能損壞為限，但蘇女的自殺行為並未造成房屋外觀形體毀損、實體破壞，或使用功能上的減損或喪失，房屋成為凶宅僅造成交易價值減損，純屬出租人經濟上的損失，不能由陳女承擔責任，駁回房東的求償。全案可上訴。

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陳、蘇2女合租房子，房子因蘇女自殺成凶宅，房東向陳女求償，經高雄地方法院判敗訴。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影
陳、蘇2女合租房子，房子因蘇女自殺成凶宅，房東向陳女求償，經高雄地方法院判敗訴。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影

房東 凶宅 生命線

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