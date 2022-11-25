「我當選給你當鄰長」台中老里長拚連任涉賄遭收押禁見

選前倒數1天，台中地檢署接連接獲賄選情資，查獲台中市中區公園里里長林幸杰為求連任，找人充當幽靈人口虛遷戶籍，還提出「當選後提供鄰長職務」當誘因找19人遷入里內，檢方昨搜索傳喚林認為他嫌疑重大有串證之虞，依違反選罷法將他聲押獲准，這也是台中首見選舉收押案件。

中檢指出，數個月前接獲中區公園里疑似有幽靈人口，全案經指派檢察官張富鈞、潘曉琪偵辦，發現現任里長林幸杰（71歲）因打算挑戰連任，為了使自己當選和其他同夥，分別前往遊說19位選民虛偽遷入該里戶籍，以藉此取得投票權。

檢方還查出，林男為了達到虛遷戶籍目的，還以「當選後提供鄰長職務」當作誘因，足以妨害選舉結果公正性。

檢方昨天指揮調查局台中市調處、台中警方等單位持搜索票兵分多路，到7處執行搜索同步傳喚林、共犯及選民等26人到案。

檢方複訊後認為，林涉犯職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人，期約不正利益，而約其投票權為一定之行使，以及刑法第146條第2、3項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯罪嫌疑重大。