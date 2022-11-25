「我當選給你當鄰長」台中老里長拚連任涉賄遭收押禁見
選前倒數1天，台中地檢署接連接獲賄選情資，查獲台中市中區公園里里長林幸杰為求連任，找人充當幽靈人口虛遷戶籍，還提出「當選後提供鄰長職務」當誘因找19人遷入里內，檢方昨搜索傳喚林認為他嫌疑重大有串證之虞，依違反選罷法將他聲押獲准，這也是台中首見選舉收押案件。
中檢指出，數個月前接獲中區公園里疑似有幽靈人口，全案經指派檢察官張富鈞、潘曉琪偵辦，發現現任里長林幸杰（71歲）因打算挑戰連任，為了使自己當選和其他同夥，分別前往遊說19位選民虛偽遷入該里戶籍，以藉此取得投票權。
檢方還查出，林男為了達到虛遷戶籍目的，還以「當選後提供鄰長職務」當作誘因，足以妨害選舉結果公正性。
檢方昨天指揮調查局台中市調處、台中警方等單位持搜索票兵分多路，到7處執行搜索同步傳喚林、共犯及選民等26人到案。
檢方複訊後認為，林涉犯職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權之人，期約不正利益，而約其投票權為一定之行使，以及刑法第146條第2、3項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯罪嫌疑重大。
檢方也認為，林有串證之虞，因此向法院聲押禁見獲准，這也是台中目前查獲選舉案件首見聲押獲准案件，同案其餘共犯檢方各命2至3萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言