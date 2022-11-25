台東檢警調查賄火力全開 迄今發動16波專案羈押6人

台東地檢署查察賄選火力全開，自本月13日起迄今發動16波專案，傳喚111人、羈押6人、交保21人，扣押現金53萬餘元。最高檢察總長邢泰釗昨前來台東嘉勉檢警調人員。

主任檢察官陳筱茜說，接獲掌握到的賄選情資形態多為現金、包裹式、幽靈人口、禮品及餐券買票為主，其中，以現金買票為最大宗，有村里長、鄉鎮代表、鄉鎮長及縣議員候選人涉案被檢舉，

最高檢察署總長邢泰釗繼本月13日到台東地檢署參加反賄選誓師大會後，台東地檢署結合調查站、警方及移民署專勤隊展開查賄決心，有一口氣單日偵辦4起賄選案，就連離島查賄也有斬獲。