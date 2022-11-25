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設圍籬害擎天崗水牛集體餓死？陽管處挨罰7.5萬打官司結果翻轉

設圍籬害擎天崗水牛集體餓死？陽管處挨罰7.5萬打官司結果翻轉

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陽明山擎天崗水牛群前年底異常大量死亡，經查死因是長期營養獲取不足，台北市動物保護處認為水牛死亡與陽明山國家公園管理處設置、補強圍籬限制活動範圍有關，依違反動物保護法開罰7萬5000元，陽管處不服提行政訴訟，台北地方法院判撤銷處分，陽管處勝訴，可上訴。

陽明山主要有三大牛群，分別位於擎天崗、磺嘴山、石梯嶺；未料，2020年11月9日至12月30日有21隻水牛接連死亡，調查後排除傳染病，死因是長期營養不良。

台北動保處認為擎天崗水牛平時可自由遊走、覓食，但陽管處2019年12月以刺鐵絲網及圍籬等設施，將牛群圈圍在42公頃範圍內，導致牛群無法依季節變化自行覓食或避寒，剝奪水牛自救能力、逃生機會，也未提供足夠乾草、舔磚，依違反動保法裁罰7萬5000元。

陽管處喊冤表示水牛是無主牛群，台北市動保處認定陽管處為「飼主」裁罰有違誤，且為了避免牛群造成農損、維護遊客安全，當初與台北市動保處在內等單位會勘後，才依結論補強圍籬；另農委會已函釋擎天崗水牛群不適用動保法，提訴訟請求法院撤銷處分。

台北地院根據會勘紀錄等證據資料，認為陽管處設置、補強圍籬，是為了避免水牛群外溢至農地，並非要圈養、飼養水牛，實際上也不是水牛群的飼主，動保處裁罰顯然違法。

再者，根據現場照片、報告書，擎天崗圍籬內草場有充足草料，死亡水牛胃裡也有大量草料，認定非草量不足造成水牛死亡；另除了圍籬內的水牛死亡，圍籬「外」也有死亡的水牛，目前兩者數量相當，難以認定圍籬與水牛死亡有因果關係，判決撤銷處分，陽管處勝訴。

陽明山擎天崗水牛群死亡。圖／王姓民眾授權提供
陽明山擎天崗水牛群死亡。圖／王姓民眾授權提供
陽明山擎天崗水牛群。圖／聯合報系資料照片
陽明山擎天崗水牛群。圖／聯合報系資料照片
陽明山擎天崗水牛群。圖／聯合報系資料照片
陽明山擎天崗水牛群。圖／聯合報系資料照片

水牛 擎天崗 北市

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