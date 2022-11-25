朋友討工資竟遭他木棍打破頭 呼吸器撐7個月仍慘死

台中高分院。記者曾健祐／攝影 彰化黃姓男子曾積欠同姓黃的友人工資，因對方多次上門索討、找他父母反應引發糾紛，黃竟拿木棍朝友人重擊4下，其中1下由上往下朝他頭重擊，友人當場遭打破頭送醫開顱、靠呼吸器撐7個月仍死亡，法院一審依重傷害致死判黃11年，經上訴二審認量刑妥適予以駁回，仍可上訴。

檢警調查，黃男多年前曾找黃姓友人工作，但因積欠工資對方不斷索討，甚至向他的爸媽去要，黃心生不滿彼此有糾紛，去年4月19日2人騎電動自行車到彰化明湖國小前，黃突然拿路邊的1根木條朝友人身體重擊4次，其中1次還是雙手持棍，由上往下朝他頭猛砸。

黃男痛毆完友人就騎車逃離，對方被打到顱骨骨折、頭部重創，送醫緊急切開顱骨手術並靠呼吸器生存近7個月，仍在同年11月10日中樞神經衰竭死亡。

彰化地院一審時，黃男坦承拿木棍攻擊友人等客觀事實，其辯護人則主張，黃和友人當時已無債務糾紛，當天是死者騎車追黃，黃才臨時撿地上木棍揮擊，是不小心打到死者頭部並非一開始就有重傷的故意。

法院調閱案發周邊監視器，發現黃揮擊4下，其中1下動作較大，是雙手由上往下重擊友人的頭部，法醫解剖也認定，死者遭人鈍器傷顱內出血致死，黃也供稱自己當時拿寬、厚各約9公分、4.5公分的木棍，足見他主觀有重傷犯意，不採信其辯詞。

一審考量，黃僅因友人多年前向他索討工資而不滿，竟以激烈暴力手段發洩情緒打死人，至今也沒和被害家屬和解，依重傷害致死罪判他11年，黃男不上訴。

台中高分院二審認為，黃男犯行事證明確，一審認事用法均無違誤，量刑也妥適，黃男上訴無理由予以駁回。