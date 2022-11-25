愛巢遭安裝針孔偷拍 男友的弟弟是「攝狼」判賠5萬

台南30歲吳姓已婚男子，對哥哥的李姓女友有遐想，去年8月間在哥哥4樓房間內，電視機機上盒安裝針孔攝影機偷拍，直至同年9月底，哥哥察覺有異報警處理，揪出「攝狼」竟是自己的弟弟，李女求償300萬元，台南地院判賠5萬元。

檢警調查，吳男與父母、妻子和哥哥同住在台南透天厝。去年8月間，他將針孔攝影機架設在哥哥4樓房間內，偷拍哥哥女友非公開活動及身體隱私部位得逞。直至同年9月30日下午3時30分許，哥哥察覺有異，在房間內發現該針孔攝影機1個，報警處理。

警方據報到場蒐證，當場扣得針孔攝影機1個、記憶卡1張等物，循線揪出偷拍的弟弟。哥哥女友得知其原委，直呼無法接受，不甘受辱，憤而提起刑事附帶民事官司，求償300萬元。

吳男坦認犯行，表示一時失慮而誤觸法網。他未取得哥哥女友的原諒，事後哥哥與女友也分手了，雙方也未和解。台南地院認吳男犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪處拘役55日。