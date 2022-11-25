首宗反透法賄選案 共和黨市長參選人樁腳交保

共和黨主席周克琦被控接受陸方資助，透過樁腳在台北市舉辦餐會，要在場人士支持同黨市長參選人、市議員候選人，會中並高喊「祝賀當選」；台北地檢署昨天2度發動搜索，約談樁腳潘進東、朱俊源到案，潘男在首波約談時10萬元交保，凌晨訊後請回，朱男則被諭令5萬元交保，但因籌不出保金，檢方改降保1萬元，這也是首宗以反透法偵辦的賄選案。

據調查，潘進東是台北市莆仙同鄉會常務理事、朱俊源則是該同鄉會理事，潘男疑接受中共數十萬元資助，今年10月間在松山區某中式餐廳舉辦餐會，蒐證資料顯示，當時共和黨台北市長參選人、台北市議員候選人也在場，席間潘男、朱男不僅要求與會人士支持共和黨參選人，活動結束後還發放現金，涉違反選罷法。

反滲透法於109年1月15日公布施行，此案是反滲透法施行以來，北檢首件以反滲透法為案由，向法院聲請搜索票獲准的案例。檢調昨天同步約談陸籍歸化的男子蔡少雄作證，還原餐會當天現場情況，訊後請回。

周克琦被控在今年9至10月間，以發放走路工與餐會方式，替共和黨市長及市議員候選人賄選，北檢在本月11日發動首波搜索約談，檢方原命周10萬元交保，但周拒絕交保，後來被檢方聲押，台北地院審理後裁定5萬元交保。