南投某市代候選人涉1票500元賄選 訊後10萬交保

中央社／ 記者蕭博陽南投縣24日電

南投地檢署持續查辦賄選。圖／本報資料照片
南投地檢署持續查辦賄選。圖／本報資料照片
南投地檢署持續查辦賄選，南投市某市民代表候選人涉1票500元買票，檢察官訊後諭知10萬元交保；另外，仁愛鄉某村長候選人涉招待選民唱歌喝酒請求投票支持，今天3萬元交保。

南投地方檢察署深夜發布新聞稿表示，檢察官廖秀晏指揮南投縣警察局刑警大隊偵辦南投市某一名市民代表候選人行賄案，通知這名市代候選人、數名選民到案，查出候選人以1票新台幣500元賄選，訊後認為這名候選人涉犯投票行賄罪嫌重大，今天諭知10萬元交保。

另外，南投地檢署指出，檢察官廖蘊瑋指揮台中市警察局第五分局、烏日分局、刑警大隊、南投縣警察局仁愛分局、調查局南投縣調查站、台中市調查處，偵辦仁愛鄉某一名村長候選人涉以宴飲賄選案。

南投地檢署提到，檢警今天搜索6處所，通知這名仁愛鄉村長候選人、多名選民到案，查得這名村長候選人招待選民唱歌、喝酒，交付不正利益請求投票支持，訊後認為這名候選人涉犯公職人員選舉罷免法交付不正利益罪嫌重大，諭知3萬元交保。

南投 警察

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