買票頻傳 多名候選人交保

高雄原住民議員賴文德拚連任，被控以每票3千元賄選。本報資料照 投票倒數計時，檢調緊盯賄選有斬獲，高雄原住民議員賴文德拚連任，被控以每票3千元賄選，另有原民自治區長候選人涉嫌現金買票，兩人都遭聲押。昨晚8時許，法官裁定賴文德25萬交保，檢方不服將提抗告。

屏東縣竹田鄉長某候選人以每票500元涉賄以20萬元交保，2樁腳收押；台東縣議員、鄉代及里長候選人也查獲現金買票，4人交保。

賴文德拚連任，他有國民黨籍，5月間表態挺陳其邁，此次改以無黨籍選連任。該選區3搶1，挑戰者是高雄市政府顧問高忠德、市府原民會族群委員林錫閔，皆以無黨籍參戰。賴在桃源區公所任主秘期間曾捲入收賄案，6月一審判7年8個月，褫奪公權5年，案件上訴中。

屏檢接獲情資，竹田鄉某鄉長候選人以一票500元買票，經查，現金交付樁腳後層層分送選民，再向街坊鄰居買票。包含候選人、樁腳、選民及證人10多人到案，法官裁准2名樁腳收押，候選人裁定20萬元交保。

台東有縣議員、鄉代及里長候選人及樁腳涉嫌以現金1000元至1萬元不等代價買票，檢警調傳喚25人到案，鄉代及里長候選人、2名樁腳各以2萬至3萬元不等金額交保，其餘飭回。

澎湖地檢署查出，陳姓村長候選人涉嫌在10月間以每票1000元買票，訊後10萬元交保；鄉代候選人妻子與弟媳花5000元買票，候選人妻子聲押，弟媳5萬元交保。