聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏檢查4件現金賄選1票最高3千元 2收押、1交保、1請回
選戰倒數，屏東地檢署查察賄選有斬獲，繼昨查獲竹田鄉長候選人涉買票，20萬元交保。今又獲4起賄選案，分別為竹田鄉黃姓村長候選人涉以每票1000元行賄遭羈押禁見、枋山鄉某鄉長候選人洪姓樁腳涉以每票3000元買票，訊問後檢方聲押，法院裁定請回、第2選區某縣議員候選人廖姓樁腳以每票500至1000元不等行賄遭羈押禁見、內埔鄉鍾姓民眾，為使內埔鄉特定鄉民代表候選人當選，鍾涉以500元買票，2萬元交保。
檢方表示，今天查獲4起賄選現金買票案。竹田鄉某村長黃姓候選人今年11月初到中旬涉嫌1票1千元買票，檢方認為黃姓村長候選人涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大，且有勾串滅證之虞， 向法院聲請羈押獲准。
檢方指出，枋山鄉某鄉長候選人的洪姓友人涉以1票3千元買票，檢方訊問後，部分選民繳回賄款，檢方訊問後將洪姓友人聲押，法院認為，案情明確，認無羈押必要諭知請回。
檢方查出，屏東縣第2選舉區某議員候選人的樁腳涉賄選情資，檢方查獲候選人的廖姓友人今年10至11月間，偕同其他支持者在該選區內以每票500元至1000 元不等對價，涉嫌買票，檢方聲押獲准。
屏東縣內埔鄉鍾姓民眾，為使內埔鄉特定某鄉民代表候選人當選，鍾涉以500元對價交付選民，經選民指述歷歷並繳回賄款，鍾在偵訊時具體陳述情節，承辦檢察官訊後認鍾雖涉犯 公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大，但無羈押必要，諭知2萬元交保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言