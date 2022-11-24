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台南二里長候選人樁腳涉每票1千元買票 地院裁押禁見
台南檢警調查獲關廟區黃姓里長候選人疑似透過兄長，委託王姓樁腳以每票1千元涉向選民買票，另六甲區吳姓里長候選人的劉姓樁腳涉以每票1千元向選民買票，王、劉兩樁腳經檢方訊問後聲押，台南地院晚間認兩樁腳犯罪嫌疑重大且湮滅、勾串共犯之虞，均裁押禁見。
台南地院指出，經訊問，王否認犯行，惟羈押聲請書所載犯罪事實經證人證述明確，部分證人繳回賄款2千元等證物可佐。且王在法院供承曾接收請託幫里長候選人拉票，有拿錢給證人，一位證人有收取，一位證人拒絕，兩證人與王均無恩怨嫌隙，證述應可採信，王空言否認犯罪，不足採。
台南地院認王否認犯罪，明顯與證人所述相左，且王經濟狀況不佳，投票行求交付賄絡資金來源仍待調查釐清，以確定有無共犯參與及彼此分工情形。王手機內的Line聊天內容均已刪除，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。
另劉在院方承認犯行，且羈押聲請書所載犯罪事實經證人證述明確，有2位證人各繳回賄款1千元等證物可佐。
台南地院指出，劉於調查、偵查均否認犯罪，至本院始承認犯行，惟就交付賄款、口罩、文宣給證人的過程，與證人所述相左，劉雖承認主要犯行，但就所述與證人有出入部分，仍無法排除劉於共犯及相關證人初次偵訊後勾串的可能。且劉與證人均具相當親誼關係，如容任劉交保在外，前往勾串證人或共犯，或湮滅檢察官礙於人力尚未查獲的證據，即甚有可能。
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