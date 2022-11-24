八八會館還在燒 北檢要查郭哲敏行賄警務人員

名模錢帥君男友「小明」郭哲敏因涉及地下匯兌潛逃美國，但他與新北市蘆洲角頭「鱸鰻」林秉文在大台北多處豪宅開設私人招待所，引發檢警八八會館之亂，不少檢警高層中箭落馬。除新北地檢署仍持續偵辦地下匯兌案外，台北地檢署也與新北檢分進合擊，已分案調查郭哲閔涉嫌行賄高階警務人員部分，並由扳倒前消防署長黃季敏的肅貪名檢黃珮瑜偵辦。

新北地檢署日前在警政署政風室報請指揮下，指揮刑事局偵辦郭哲敏地下匯兌案，這個月第一波搜索，便查扣現金4284萬元、市價逾2億元的虛擬貨幣泰達幣641萬2959顆，重挫郭哲敏地下匯兌集團，林秉文也在此波行動中以300萬元交保。

據了解，當初檢警調接獲郭、林兩人相關檢舉情資時，除地下匯兌外，還有一塊是該集團涉嫌行賄警務人員，後來新北檢先從地下匯兌部分下手，日前展開行動，因此也將繼續將主力放在地下匯兌部分。

至於北檢部分，因新北檢早一步偵辦地下匯兌部分，未來偵辦重點將放在警務人員收賄，目前全案分「他」字案，由檢肅黑金專組出身，剛剛以「三專生」回任北檢的黃珮瑜，指揮調查局新北市調處偵辦。但由於最近八八會館風波已經導致警政署前政風室主任黃錦秋、新北檢王凃之兩名檢察官被調職，北檢對於相關偵查作為相當低調。