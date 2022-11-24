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金門查獲1起議員賄選 楊姓樁腳涉現金買票遭羈押
選戰進入最後倒數時刻，金門地檢署今天晚間表示，又查獲一起賄選案，第1選區某縣議候選人的楊姓樁腳涉嫌現金買票，以一票新台幣5千元對價向選民行賄，檢方認定罪嫌重大，且有羈押原因和必要性，經向法院聲請羈押，於今日裁定羈押獲准。
金門地檢署主任檢察官劉建志表示，此次選舉，金門縣議員的選戰競爭尤其激烈，昨天指揮法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局刑事警察大隊、金門縣警察局金城分局、金門憲兵隊等單位，對本案相關處所、案件關係人執行搜索、約詢等偵查作為，經檢察官複訊後，楊姓樁腳於今日裁定羈押獲准。
據坊間傳聞，楊姓樁腳剛從海巡隊退役不久，目前從事服務業，他受王姓老闆委託負責買10多票，為特定議員候選人助選，但因為怕出事，最終只敢從家人下手，成功買到5票，檢察官後來搜索他與王姓老闆的公司與住家，並偵訊了包含家人與他同事等共10多人，當中有多人坦承確實有收到賄款。
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