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兩里長涉嫌靠禮品、餐敘買票 1人無保請回1人5萬交保

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市樹林區詹姓里長與土城區呂姓里長，因分別以餐敘、禮品賄選，分別由新北地檢署檢察官程彥凱、林殷正指揮新北市調查處等單位偵辦，昨天帶回詹姓里長與其妻陳女、呂姓里長與等人。

複訊後檢方諭知陳女、呂姓里長各以5萬元交保、詹姓里長無保請回。

檢調調查，詹姓里長與陳女為使選民支持新北市第八選區某市議員候選人，上月在宴會廳會館以每桌5000元設宴款待30個選民，席間該議員候選人亦有到場尋求選民支持；另外檢調調查，發現土城呂姓里長今年9月、10月間透過舉辦里內老人共餐活動，發放禮品給選民買票。

檢方昨天由檢察官程彥凱、林殷正指揮法務部調查局北部地區機動工作站、新北市調查處、土城分局，昨天帶回詹姓里長、陳女與呂姓里長等多人調查，複訊後檢方發現餐敘事宜多由陳女處理，諭知詹姓里長無保請回，陳女則以5萬元交保；另外呂姓里長亦諭知5萬元交保。

新北市詹姓里長與妻子陳女、土城區呂姓里長，因涉及以餐敘、禮品買票被調查，複訊後檢方分別諭知陳女、呂姓里長5萬元交保，詹姓里長則無保請回。聯合報系資料照
新北市詹姓里長與妻子陳女、土城區呂姓里長，因涉及以餐敘、禮品買票被調查，複訊後檢方分別諭知陳女、呂姓里長5萬元交保，詹姓里長則無保請回。聯合報系資料照

2022大選 新北市選舉 賄選

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