兩里長涉嫌靠禮品、餐敘買票 1人無保請回1人5萬交保

新北市樹林區詹姓里長與土城區呂姓里長，因分別以餐敘、禮品賄選，分別由新北地檢署檢察官程彥凱、林殷正指揮新北市調查處等單位偵辦，昨天帶回詹姓里長與其妻陳女、呂姓里長與等人。

複訊後檢方諭知陳女、呂姓里長各以5萬元交保、詹姓里長無保請回。

檢調調查，詹姓里長與陳女為使選民支持新北市第八選區某市議員候選人，上月在宴會廳會館以每桌5000元設宴款待30個選民，席間該議員候選人亦有到場尋求選民支持；另外檢調調查，發現土城呂姓里長今年9月、10月間透過舉辦里內老人共餐活動，發放禮品給選民買票。