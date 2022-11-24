聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩里長涉嫌靠禮品、餐敘買票 1人無保請回1人5萬交保
新北市樹林區詹姓里長與土城區呂姓里長，因分別以餐敘、禮品賄選，分別由新北地檢署檢察官程彥凱、林殷正指揮新北市調查處等單位偵辦，昨天帶回詹姓里長與其妻陳女、呂姓里長與等人。
複訊後檢方諭知陳女、呂姓里長各以5萬元交保、詹姓里長無保請回。
檢調調查，詹姓里長與陳女為使選民支持新北市第八選區某市議員候選人，上月在宴會廳會館以每桌5000元設宴款待30個選民，席間該議員候選人亦有到場尋求選民支持；另外檢調調查，發現土城呂姓里長今年9月、10月間透過舉辦里內老人共餐活動，發放禮品給選民買票。
檢方昨天由檢察官程彥凱、林殷正指揮法務部調查局北部地區機動工作站、新北市調查處、土城分局，昨天帶回詹姓里長、陳女與呂姓里長等多人調查，複訊後檢方發現餐敘事宜多由陳女處理，諭知詹姓里長無保請回，陳女則以5萬元交保；另外呂姓里長亦諭知5萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言