澎檢收網 查獲西嶼鄉3候選人陣營涉賄選

澎湖西嶼鄉日來賄聲賄影，澎湖地檢署選前密切監控，今天收網，共查獲3名候選人涉以每票1000元買票，詢問後其中陳姓村長候選人以10萬具保，某鄉代候選人的弟媳以5萬元具保。

澎湖地檢署表示，署方近期密切關注西嶼鄉村長及鄉民代表選情，指派檢察官黃政德成立專案小組，率澎湖縣調站，移民署澎湖縣專勤隊及白少警分共同偵辦， 23日上午起至今日收網，搜索一處並約詢涉案候選人、樁腳及選民共18人到案，查獲3候選人陣營涉買票。