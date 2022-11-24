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澎檢收網 查獲西嶼鄉3候選人陣營涉賄選

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖西嶼鄉日來賄聲賄影，澎湖地檢署選前密切監控，今天收網，共查獲3名候選人涉以每票1000元買票，詢問後其中陳姓村長候選人以10萬具保，某鄉代候選人的弟媳以5萬元具保。

澎湖地檢署表示，署方近期密切關注西嶼鄉村長及鄉民代表選情，指派檢察官黃政德成立專案小組，率澎湖縣調站，移民署澎湖縣專勤隊及白少警分共同偵辦， 23日上午起至今日收網，搜索一處並約詢涉案候選人、樁腳及選民共18人到案，查獲3候選人陣營涉買票。

澎檢指出，陳姓村長候選人涉嫌在今年10月間，以每票1000元買票，共花9000元，檢方在陳住處查扣現金2萬2千元，詢後以10萬元具保。另查出一名村長候選人的洪姓妻子，也在10月花2000元買票，並約定若當選，會捐6萬助選民蓋祖厝。第3件則是某鄉代的呂姓妻子及陳姓弟媳，花5000元買票，檢察官訊後認為呂姓被告有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見；陳姓被告以5 萬元具保。

澎湖地檢署收網，查獲西嶼鄉三候選人陣營涉以每票1000元賄選，其中兩名涉案人分別以5萬元及10萬元具保。記者王昭月／翻攝
澎湖地檢署收網，查獲西嶼鄉三候選人陣營涉以每票1000元賄選，其中兩名涉案人分別以5萬元及10萬元具保。記者王昭月／翻攝
澎湖地檢署收網，查獲西嶼鄉三候選人陣營涉以每票1000元賄選，其中兩名涉案人分別以5萬元及10萬元具保。記者王昭月／翻攝
澎湖地檢署收網，查獲西嶼鄉三候選人陣營涉以每票1000元賄選，其中兩名涉案人分別以5萬元及10萬元具保。記者王昭月／翻攝

檢察官 移民署 2022大選 澎湖縣選舉 賄選

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