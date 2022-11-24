快訊

鄭州富士康「暴動」？防疫封控與津貼不公引發的警民衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳台調查局將與美FBI合作追緝郭哲敏 新北檢不證實

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

涉及非法地下匯兌案的名模錢帥君男友郭哲敏，在檢方追查洗錢案收網前潛逃，近日有媒體報導指出，我方已與美國聯邦調查局合作緝捕；新北地檢署不願證實，案件偵辦中，不方便說明。

新北地檢署日前偵辦詐騙案，發現詐團有大量金流流向「PG錢包」，追查發現有地下匯兌集團透過與第三方支付「PG Talk」合作洗錢，指揮刑事局搜索約談主謀林秉文、杜韋蓁共12人，檢方認為杜等6人涉犯重罪，且有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見獲准；林秉文訊後300萬元交保。

主謀郭哲敏，綽號「小明」號稱是百億身價的神祕富商，因在國外未到案，他也是女藝人錢帥君同居男友，其所擁有的私人招待所「八八會館」，因傳出多名政商、高階公務員出入，引起一連串風波，連警政署政風室主任黃錦秋與承辦檢察官王涂芝也被捲入，案件因此轉為其他檢察官偵辦。

媒體報導，郭哲敏目前人在美國，且護照已經遭到註銷，我方專案小組已協請美國聯邦調查局進行緝捕，鎖定郭的行蹤等，我方檢調人員極有可能會在選舉後進行收網，未來將透過台美司法互助協議，在美國逮捕郭男後押回台受審。

新北地檢署對此不願證實。據悉，我方確實在近期曾與美國聯邦調查局開會協商、交換情資，並請外交部註銷郭哲敏護照，但詳細情況尚未有具體結果。

近期有媒體報導，我方已與美國聯邦調查局合作，緝捕郭哲敏；新北地檢署不願證實，強調案件偵辦中，不方便說明。聯合報系資料照
近期有媒體報導，我方已與美國聯邦調查局合作，緝捕郭哲敏；新北地檢署不願證實，強調案件偵辦中，不方便說明。聯合報系資料照

美國 新北 地下匯兌

延伸閱讀

涉收陸資介入選舉 共和黨賄選共犯再遭北檢約談

涉收陸方資金助選 北檢搜索3人創反滲透法首例

調查局與FBI選後緝拿郭哲敏？法務部不證實有無個案合作

FBI！繪圖AI畫獵奇「五口之家」兩口還沒生 但為什麼女鵝的肚子也大大的？

相關新聞

傳台調查局將與美FBI合作追緝郭哲敏 新北檢不證實

涉及非法地下匯兌案的名模錢帥君男友郭哲敏，在檢方追查洗錢案收網前潛逃，近日有媒體報導指出，我方已與美國聯邦調查局合作緝捕...

涉收陸資介入選舉 共和黨賄選共犯再遭北檢約談

台北地檢署日前偵辦共和黨及第三勢力333政黨團結聯盟黨主席周克琦，涉嫌以發放走路工及舉行餐會等方式，替特定台北市長及台北...

要坐牢！靠警界人脈造假社會勞動時數 富商翁茂鍾判1年10月定讞

佳和集團負責人翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准易服勞役，卻串通現時任台南市警局麻豆分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄，一審判翁...

金門查獲1起議員賄選 楊姓樁腳涉現金買票遭羈押

選戰進入最後倒數時刻，金門地檢署今天晚間表示，又查獲一起賄選案，第1選區某縣議候選人的楊姓樁腳涉嫌現金買票，以一票新台幣...

兩里長涉嫌靠禮品、餐敘買票 1人無保請回1人5萬交保

新北市樹林區詹姓里長與土城區呂姓里長，因分別以餐敘、禮品賄選，分別由新北地檢署檢察官程彥凱、林殷正指揮新北市調查處等單位...

澎檢收網 查獲西嶼鄉3候選人陣營涉賄選

澎湖西嶼鄉日來賄聲賄影，澎湖地檢署選前密切監控，今天收網，共查獲3名候選人涉以每票1000元買票，詢問後其中陳姓村長候選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。