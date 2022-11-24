傳台調查局將與美FBI合作追緝郭哲敏 新北檢不證實

涉及非法地下匯兌案的名模錢帥君男友郭哲敏，在檢方追查洗錢案收網前潛逃，近日有媒體報導指出，我方已與美國聯邦調查局合作緝捕；新北地檢署不願證實，案件偵辦中，不方便說明。

新北地檢署日前偵辦詐騙案，發現詐團有大量金流流向「PG錢包」，追查發現有地下匯兌集團透過與第三方支付「PG Talk」合作洗錢，指揮刑事局搜索約談主謀林秉文、杜韋蓁共12人，檢方認為杜等6人涉犯重罪，且有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見獲准；林秉文訊後300萬元交保。

主謀郭哲敏，綽號「小明」號稱是百億身價的神祕富商，因在國外未到案，他也是女藝人錢帥君同居男友，其所擁有的私人招待所「八八會館」，因傳出多名政商、高階公務員出入，引起一連串風波，連警政署政風室主任黃錦秋與承辦檢察官王涂芝也被捲入，案件因此轉為其他檢察官偵辦。

媒體報導，郭哲敏目前人在美國，且護照已經遭到註銷，我方專案小組已協請美國聯邦調查局進行緝捕，鎖定郭的行蹤等，我方檢調人員極有可能會在選舉後進行收網，未來將透過台美司法互助協議，在美國逮捕郭男後押回台受審。