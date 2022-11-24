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涉收陸資介入選舉 共和黨賄選共犯再遭北檢約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署日前偵辦共和黨及第三勢力333政黨團結聯盟黨主席周克琦，涉嫌以發放走路工及舉行餐會等方式，替特定台北市長及台北市議員候選人期約賄選，進而查出同夥潘姓男子涉嫌收受陸資影響九合一選舉，涉犯反滲透法，今指揮調查局台北市調處搜索4個相關處所，約談潘男等共3人。

北檢日前偵辦周克琦涉嫌賄選後，著手清查周男背後資金金流，查出非共和黨員的潘男，疑似為周男的賄選共犯，當時以10萬元交保，更涉嫌於今年10月居中收受陸方資金，資助共和黨投入九合一選舉。

據了解，北檢今天並未約談任何候選人，但潘男涉嫌透過大陸同鄉會系統收受陸資後，在台灣資助特定候選人，已違反反滲透法規定，不得受滲透來源指示、委託或資助，從事選罷法公職人員選舉相關行為，檢調將持續擴大偵辦。

北檢追查共和黨賄選案，進而查出涉案的共和黨主席周克琦潘姓共犯，涉嫌收受陸資介入九合一選舉。記者蔣永佑/攝影
北檢追查共和黨賄選案，進而查出涉案的共和黨主席周克琦潘姓共犯，涉嫌收受陸資介入九合一選舉。記者蔣永佑/攝影

台北市長 共和黨 賄選 台北市選舉 2022大選

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