北聯幫「鴨鴨」討債毆打砂石車司機關狗籠 10萬和解7人判刑

北聯幫北正堂堂主「鴨鴨」張孟筑，和小弟暴力犯罪，拘禁被害人毆打討債、教訓痛打砂石車司機，甚至關進狗籠，其中劉男等人拿假鈔詐騙34萬顆泰達幣，不法所得955萬元。張等人分別和被害人以10萬元和解撤告，士林地方法院今宣判，依共同犯私行拘禁罪判處應執行1年4月，其餘劉男等6人，判處5月至3年10月不等徒刑，未扣案435萬元沒收或追徵其價。

判決指出，洪男在賭博網站下注簽賭，積欠30多萬元，劉男擔任中間人，代為償還洪男欠款，但劉認為洪有意拖欠，找來黃男等人教訓洪男。去年6月28日深夜23歲黃男、22歲劉男、通緝中林男、23歲唐男、23歲陳男、27歲王男等小弟，在北投豐年福德宮附近攔下洪男車輛，拿手銬銬住洪男，強押帶往鴨鴨位在八里渡船頭附近的倉庫。洪男慘遭鴨鴨人輪流持鐵鎚痛扁，並要求打電話給家人拿錢，洪男父親29日凌晨4時許，交付22萬5千元，釋放洪回家。

2021年8月間13、14日，張旗下小弟劉男、王男、不知情的賴男，連續向陳男劉男購買泰達幣28萬餘顆，支付300萬、498萬元，14日晚間又聯繫2人，佯稱購買34萬顆泰達幣，相約在士林科學教育館前交易，陳男劉男因前2次交易未起疑心，赴約上車清點現鈔，沒有全數清點完畢就下車走到右前座向王男拿錢。

王男隨即「調包真鈔」交出面額1千元、印有魔術印製廠的玩具假鈔7589張，上當的陳男劉男轉34萬顆泰打幣至指定電子錢，這批泰達幣經轉售獲利955萬元。檢警追出劉、王、賴各自分到435萬、500萬、20萬元。

鴨鴨張男與人合夥經營砂石車業務，認為陳姓、何姓司機短報載運廢土價格，影響營收，2021年9月8日，帶著黃男等小弟南下彰化縣，在美和交流道強押司機2人北上，在倉庫內由黃男、劉男、高男，夥同周姓、林姓少年，分別拿鋁棒、刀子毆打司機。

9月9日清晨5時許，高男持刀攻擊司機，並命令2人鑽進狗籠關20分鐘，用束帶捆綁，還打視訊電話、傳照片通知鴨鴨。鴨鴨囂張的在臉書限時動態發布照片及文字「ＸＸＸ我叫你去載土，你給我去載垃圾」。最後因司機失血嚴重，才被送到醫院，縫了60針住院多日。

張、黃、劉、唐、陳、王等6人，遭從重依意圖勒贖而擄人罪嫌起訴，但鴨鴨、黃、劉各給付10萬元給洪男，洪男表示願意原諒，不願追究刑事責任、具狀撤告；法院認定6人是為了討債押走被害人，依共犯私行拘禁罪判刑。詐騙泰達幣案，法院認定劉男、王男涉犯詐欺取財罪。教訓砂石車司機案，張、黃、高和被害人陳姓、何姓司機和解，3人共同給付2名司機各10萬元，法院依私行拘禁罪判刑。