要坐牢！靠警界人脈造假社會勞動時數 富商翁茂鍾判1年10月定讞

佳和集團負責人翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准易服勞役，卻串通現時任台南市警局麻豆分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄，一審判翁2年2月、楊1年10月徒刑並緩刑4年，二審改判翁1年10月、楊1年6月徒刑並緩刑4年；檢方不服上訴，最高法院今駁回，全案定讞。

翁茂鍾因炒股違反證券交易法，法院判1年徒刑確定，他依法聲請易服社會勞動獲准，檢方2012年1月3日指定由麻豆分局做為翁茂鍾社會勞動的執行機關；麻豆分局再指定由官田分駐作為執行單位，由楊博賢負責督導、管理翁茂鍾社會勞動業務。

然而，翁茂鍾曾擔任台南縣警察之友會理事長，且翁至麻豆分局報到時，即有某高級警官陪同到場關照，楊博賢為了讓翁茂鍾盡速取得社會勞動時數，於2012年1月5日至9月25日任由翁茂鍾在社會勞動工作日誌填寫時數，並指示值班警員核章，再交由地檢署觀護人。

翁茂鍾、楊博賢均坦承犯行，台南地方法院一審依使公務員登載不實公文書罪，判翁2年2月徒刑，楊1年10月並宣告緩刑4年，應支付國庫50萬元；二審認為，社會勞動工作日誌並非楊職務上所掌公文書，而是業務上登載文書，翁、楊犯使業務登載不實文書罪，而非使公務員登載不實公文書罪，撤銷一審判決。

二審指出，翁茂鍾雖請求緩刑，但他利用警界人脈，鑽營減免社會勞動服務期間長、次數多，嚴重傷害刑罰執行的公正性，不宜宣告緩刑，依使業務登載不實文書罪判刑1年10月。