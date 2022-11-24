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平鎮里長候選人及樁腳涉賄 桃檢起訴3人

中央社／ 桃園24日電

桃園市平鎮區平鎮里劉姓里長候選人涉嫌與2名樁腳以現金賄選，桃園地檢署今天偵結，依公職人員選舉罷免法起訴3人；收受賄賂的2民眾，因繳回所得，以職權不起訴處分。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，桃園市平鎮區平鎮里劉姓里長候選人涉嫌以現金賄選，桃園地方法院15日裁准羈押，檢察官在今天偵結、提起公訴。

桃檢表示，劉姓里長候選人及2名劉姓樁腳，利用桃園市某社團對於弱勢民眾發放物資及現金新台幣500元的機會，刻意將具有該里里長選舉投票權的人納入發放對象，並安排劉姓里長候選人陪同發放，再由2名樁腳在場，以言語及手勢，要求收受上開物資、現金的民眾支持劉姓里長候選人。

檢方認為，劉姓里長候選人及樁腳共3人，均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之行求、交付賄賂投票罪嫌，今天偵結起訴。至於收受賄賂的吳姓、郭姓民眾，涉犯投票收受賄賂罪嫌，經檢察官考量兩人犯後態度及繳回所得，以職權不起訴處分。

桃園 樁腳 桃園市選舉 2022大選

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