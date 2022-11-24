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正妹候選人競選文宣不翼而飛 沒想到竟是「她」拿走的
今天上午，時代力量高市第11選區議員候選人張雨柔，到高雄地檢署按鈴申告，控一名婦人惡意抽換她的競選文宣，意圖使她不當選，且昨在臉書影片聲淚俱下表示，素人參選已非常辛苦，卻遭惡劣手段抹煞努力。今早地檢署收到張的告發狀後，隨即指派林園分局協助釐清案情。
張雨柔表示，昨天在大寮區拷潭路一帶逐戶投放文宣，因為團隊志工忘記拿手機折返，意外發現才剛放置的文宣，竟全被置換成同選區另名對手的文宣，張感到委屈又痛心，決定搜集監視畫面等資料，今早到高雄地檢署按鈴申告。
地檢署收到張的告發狀後，立即指派林園分局協助釐清案情。林園分局隨即掌握消息，分局長張泰賓成立專案小組，積極調閱監視器，快速通知該名婦人到案。
經了解，該名70歲黃姓婦人家住鳳山，是派報公司的派報員，她表示發放文宣時，因為自己配戴布口罩呼吸困難，看見信箱內有口罩，就順手拿走自用，不清楚是誰的競選文宣。警方訊後依法將黃婦函送。
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