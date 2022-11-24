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高雄里長一票買到3000元 候選人涉賄選10萬交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林園區黃姓里長候選人動員周姓、劉姓樁腳買票，一票最高價買到3000元，為雄檢偵辦這次大選賄選至今買票金額最高紀錄，檢方獲報後分兩波搜索，帶回黃及樁腳、收賄選民等31人，檢方複訊後，黃以10萬元交保候傳，其餘則陸續請回。

雄檢接獲線報，指黃姓里長候選人以每票1000元至3000元代價，像里民行賄買票，隨即由主任檢察官李怡增、檢察官林恒翠指揮高雄市調處、高雄市警局、憲兵隊、移民署高雄市專勤隊等單位展開偵辦。

本月21日、23日檢警調見時機成熟，分別發動兩波搜索，傳喚黃姓里長候選人、周姓及劉姓樁腳及選民等31人到案說明，經檢察官林恒翠、陳永盛、許育銓、余彬誠、胡詩英、陳麒、呂尚恩訊問後，有部分選民坦承拿錢，檢方認為黃姓里長候選人買票行求賄賂罪嫌重大，不過尚無羈押必要，訊後以10萬元交保候傳，樁腳及選民則均請回。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

樁腳 檢察官 高雄市選舉 賄選 2022大選

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