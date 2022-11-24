聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄里長一票買到3000元 候選人涉賄選10萬交保
高雄林園區黃姓里長候選人動員周姓、劉姓樁腳買票，一票最高價買到3000元，為雄檢偵辦這次大選賄選至今買票金額最高紀錄，檢方獲報後分兩波搜索，帶回黃及樁腳、收賄選民等31人，檢方複訊後，黃以10萬元交保候傳，其餘則陸續請回。
雄檢接獲線報，指黃姓里長候選人以每票1000元至3000元代價，像里民行賄買票，隨即由主任檢察官李怡增、檢察官林恒翠指揮高雄市調處、高雄市警局、憲兵隊、移民署高雄市專勤隊等單位展開偵辦。
本月21日、23日檢警調見時機成熟，分別發動兩波搜索，傳喚黃姓里長候選人、周姓及劉姓樁腳及選民等31人到案說明，經檢察官林恒翠、陳永盛、許育銓、余彬誠、胡詩英、陳麒、呂尚恩訊問後，有部分選民坦承拿錢，檢方認為黃姓里長候選人買票行求賄賂罪嫌重大，不過尚無羈押必要，訊後以10萬元交保候傳，樁腳及選民則均請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言