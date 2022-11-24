選前不到2天 苗檢再查2件賄選、1件幽靈人口案

距離投票日不到2天，苗栗地檢署再查獲2件現金賄選，及1件幽靈人口案，其中，後龍鎮長蔡姓候選人、泰安鄉民代表簡姓候選人涉嫌重大，分別以20萬元、3萬元交保。

檢察官呂宜臻指揮調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警局竹南分局，11月22日持搜索票，搜索並傳喚後龍鎮長蔡姓候選人，王姓、鄭姓椿腳，及2名選民到案說明，其中蔡經傳喚、拘提均拒不到案，直至23日下午現蹤。

檢察官訊問後，認為蔡等人涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪犯罪嫌疑重大，向苗栗地方法院聲請羈押禁見蔡，法官裁定20萬元交保，王、鄭及2名選民，諭知分別以10萬元、15萬元、8萬元、5萬元交保候傳。

另案，檢察官蘇皜翔指揮苗栗縣調站、竹南分局，23日傳喚通知謝姓樁腳及3名選民到案說明，檢察官訊問後，認為謝涉嫌以每票500元為竹南鎮鎮民代表某候選人買票，涉犯投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，諭知3萬元交保，3名選民則均予請回。

此外，檢察官曾亭瑋指揮縣警局刑警大隊、大湖分局、頭份分局、苗栗縣調查站、移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊，23日傳喚通知泰安鄉鄉民代表簡姓候選夫妻，及14名選民到案說明。

檢察官訊問後，認為簡姓夫妻涉犯刑法意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪（俗稱幽靈人口）之犯罪嫌疑重大，分別諭知簡、其妻賴女3萬元、5萬元交保候傳，其餘選民分別諭知交保3萬元或限制住居。