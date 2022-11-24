藍綠白齊控林為洲提案為毒販脫罪減刑 林提告4人涉誹謗

國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲，指稱今天一早接獲支持者告知，在竹北北崙里住家信箱中，收到抹黑文宣，攻擊他在立院提案為運輸種子毒販脫罪減刑；對此，林為洲劍指無黨籍竹北市長候選人林冠年當綠營側翼抹黑造謠，隨後立即在竹北警分局報案作筆錄函，對林冠年等4人依誹謗、妨礙選舉、意圖使人不當選進行提告。

林為洲指出黑函攻擊內容，點名他2年前在立法院第10屆第一會期的修正提案「毒品危害防制條例增訂第十七條之一」，是支持販毒者只要被抓到否認販賣就可以脫罪減刑，此項修法遭藍綠白齊聲譴責並呼籲毒品零容忍。

對此，林為洲回擊完全是不實言論，文宣印有不分藍綠白的黨籍代表簽名，包括綠黨召集人、縣議員候選人陳冠宇，前民眾黨（新竹縣）竹北市黨部執行長、無黨籍新竹縣竹北市長候選人林冠年、民進黨（新竹縣）竹北市東區黨部主任張益豪，以及國民黨資深黨員彭勝業，林為洲要對4人提告。

林為洲解釋，該草案為2020年3月提案，內容主要是針對如果有人栽種大麻且被抓到，在司法審判中，如果當事人願意願意說明來源且屬實，經溯源真正抓到，法官可以酌量減輕其刑責；簡單來說就是窩裡反條款、自白，或是汙點證人，但文宣宣稱只要販毒者自稱沒賣就可脫罪，是斷章取義與抹黑。

林為洲說，窩裡反、汙點證人2條款須先通過，才會進行到第3項「運輸種子罪，情節輕微者，得減輕其刑」；林為洲強調，刑度須經由法官認定，再者該項提案目前僅有討論未能處理，也沒通過，暫時擱置在立院，且屆期不連續。

林為洲特別點名竹北市長競爭對手林冠年，稱他因酒駕被側消黨籍，選舉剩2天應提政見交鋒，而非抹黑攻擊，「選到這樣沒格調」。

林冠年回應表示，毒品防治條例已有窩裡反條款，且持有毒品種子與販賣種子在法律實務上是兩個不同的犯罪行為，林為洲提案讓持有但無販賣種子的罪犯減刑，徒增舉證上的困難，反而使嫌犯更難入罪，實屬惡法。立法院的公文書是網路公開資料，可受公評。林為洲是忘記？還是害怕想起來自己曾經提過這樣的案子？竹北市民有權利知道，也有權利用選票支持真正反毒的候選人。

陳冠宇說，同樣身為民代，看到立委前輩林為洲提出這樣的修法提案，他非常不能接受，認為有必要跟竹北市民提出他的看法。他認為，「惡法亦法！」這是很多行政機關用來推託搪塞的說詞，但惡法是誰立的？以致於對我們的生活造成不良影響，真的有必要追究討論，林為洲這個修法提案到底對不對，文宣上有立法院的關係文書，相信竹北市民會看，也會有自己的判斷。

張益豪說，毒品零容忍！選舉是價值觀的選擇，根據立法院的議案關係文書，林為洲的確有提出這樣的修法提案，身為竹北市民，他公開表達他不認同這樣的價值觀。

至於國民黨資深黨員彭勝業，目前國民黨新竹縣黨部表示不知此人是誰。

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