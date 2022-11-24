台南安平黑幫火併釀兩死 二審蔡秉逸、曾俊湳判無期

台南高分院認蔡秉逸恃身穿防彈背心及強大火力，侵門踏戶，接續開槍殺害陳建文，遠遠超越自己家人遭侵入住居恐嚇的程度，原判決量處無期徒刑適當。圖／本報資料照 台南安平去年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙槍射殺身亡，一審蔡秉逸被判無期徒刑，曾俊湳被判15年10月徒刑，台南高分院今天宣判，蔡秉逸上訴駁回，認曾俊湳有直接殺人故意，改判無期徒刑。

台南高分院合議庭指出，曾俊湳在餐廳停車場的第二現場殺人部分，原判決判處15年，依法醫師鑑定判斷王重傑在第二現場所受傷是遭多次撞擊、輾壓及多次朝胸背要害刺傷，認為曾基於明知並有意而為之直接殺人故意，原判決認不確定殺人故意，在認定上有誤。

而且死者王重傑遭一再開車撞輾、砍刺過程中所受的極度痛苦，曾僅坦承不確定殺人故意，否認直接殺人故意，也未能賠償被害人家屬，因此，合議庭認原判決就此部分量刑過輕，改判無期徒刑。

至於被告余俊廷部分，僅能證明他持棒揮打王重傑背部、手部，並無證據證明他有毆打王重傑頭部，因而撤銷原判決刑度1年6月，改判1年5月。

其餘蔡秉逸、劉科南、蘇琮傑、王秉州、徐梓恆5人，及曾俊湳被訴在育平路停車場第一現場原判決傷害部分均駁回。

合議庭指出，原判決就蔡秉逸等7人在第一現場所犯妨害秩序及傷害等犯行，審酌首謀、下手、助勢程度，及王重傑當時所受頭部傷勢、有無依累犯規定加重、智力不佳等情，各判處蔡秉逸2年6月、王秉州1年2月、蘇琮傑1年4月、徐梓恆1年2月、曾俊湳1年、劉科南1年不等徒刑，並無不當，檢察官上訴指摘量刑過輕，並無理由，均予駁回。

合議庭認為，檢察官上訴主張蔡秉逸7人自第一現場開始即有共同殺人的犯意聯絡，合議庭認為不能證明此部分主張，也無理由，應予駁回。

合議庭表示，蔡秉逸就殺害陳建文部分，以他因獲悉陳建文派人侵入其家、驚嚇家人且將對他不利而先行下手為由，指摘量刑過重等。合議庭認蔡秉逸於王重傑死後，雖然其家人確有遭人侵入恐嚇，認為陳建文已波及其家人，且因與陳建文新仇舊恨，為圖解決報復，恃身穿防彈背心及強大火力，侵門踏戶，以衝動、凶狠的持槍進入住處行凶手段，接續開槍殺害陳建文，對死者死前造成創痛，及對其家人造成精神創痛程度甚鉅，遠遠超越自己家人遭侵入住居恐嚇的程度，因此，原判決量處無期徒刑適當，蔡的上訴應予駁回。