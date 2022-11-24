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調查局與FBI選後緝拿郭哲敏？法務部不證實有無個案合作

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

涉及非法地下匯兌案的名模錢帥君男友郭哲敏，在檢方追查洗錢案收網前潛逃，近日有媒體報導指出，我方已與美國聯邦調查局合作緝捕；法務部今天表示，尊重承辦機關的權責，未證實有無台美個案合作的事實。

法務部表示，因相關案件已由檢察官依法偵辦中，若個案有提出司法互助之需求，本部將依法提供必要之協助。至於報導指稱之各節，本部基於不干涉個案之立場，尊重承辦機關之權責。

連日都有媒體報導，指名模錢帥君的男友郭哲敏涉地下匯兌洗錢案潛逃美國，報導指稱，郭哲敏的護照已經遭到註銷，我方專案小組已協請美國聯邦調查局(FBI)進行緝捕，鎖定郭的行蹤等。

報導還指出，我方檢調人員極有可能會在選舉後進行收網，未來將透過台美司法互助協議，在美國逮捕郭男後押回台受審。

涉及非法地下匯兌案的郭哲敏在檢方追查洗錢案收網前潛逃，近日有媒體報導指我方已與美國聯邦調查局合作緝捕，法務部今天表示，尊重承辦機關的權責，未證實有無台美個案合作的事實。圖／法務部
涉及非法地下匯兌案的郭哲敏在檢方追查洗錢案收網前潛逃，近日有媒體報導指我方已與美國聯邦調查局合作緝捕，法務部今天表示，尊重承辦機關的權責，未證實有無台美個案合作的事實。圖／法務部

法務部 洗錢 FBI

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