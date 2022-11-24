聽新聞
test
0:00 / 0:00
調查局與FBI選後緝拿郭哲敏？法務部不證實有無個案合作
涉及非法地下匯兌案的名模錢帥君男友郭哲敏，在檢方追查洗錢案收網前潛逃，近日有媒體報導指出，我方已與美國聯邦調查局合作緝捕；法務部今天表示，尊重承辦機關的權責，未證實有無台美個案合作的事實。
法務部表示，因相關案件已由檢察官依法偵辦中，若個案有提出司法互助之需求，本部將依法提供必要之協助。至於報導指稱之各節，本部基於不干涉個案之立場，尊重承辦機關之權責。
連日都有媒體報導，指名模錢帥君的男友郭哲敏涉地下匯兌洗錢案潛逃美國，報導指稱，郭哲敏的護照已經遭到註銷，我方專案小組已協請美國聯邦調查局(FBI)進行緝捕，鎖定郭的行蹤等。
報導還指出，我方檢調人員極有可能會在選舉後進行收網，未來將透過台美司法互助協議，在美國逮捕郭男後押回台受審。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言