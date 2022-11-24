調查局與FBI選後緝拿郭哲敏？法務部不證實有無個案合作

涉及非法地下匯兌案的名模錢帥君男友郭哲敏，在檢方追查洗錢案收網前潛逃，近日有媒體報導指出，我方已與美國聯邦調查局合作緝捕；法務部今天表示，尊重承辦機關的權責，未證實有無台美個案合作的事實。

法務部表示，因相關案件已由檢察官依法偵辦中，若個案有提出司法互助之需求，本部將依法提供必要之協助。至於報導指稱之各節，本部基於不干涉個案之立場，尊重承辦機關之權責。

連日都有媒體報導，指名模錢帥君的男友郭哲敏涉地下匯兌洗錢案潛逃美國，報導指稱，郭哲敏的護照已經遭到註銷，我方專案小組已協請美國聯邦調查局(FBI)進行緝捕，鎖定郭的行蹤等。