2徵信社人員收錢行凶「去大陸潑硫酸」 重傷罪判刑

曾姓婦人的台商丈夫與大陸劉姓男子結怨，付徵信社沈姓、范姓男子金錢行凶，請他們到大陸對劉潑硫酸，沈、范在大陸服刑後獲釋，因犯重罪面對我國法律制裁，台北地院審理，依重傷未遂罪判他們各3年、2年10月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，在大陸犯罪，仍應受我國法律處罰，適用中華民國法律。

2008年7月14日，范尾隨劉到大陸某醫院的停車場，將整瓶硫酸朝劉的臉上倒，造成劉身體受傷、毀容，劉後來向深圳市公安局報案，2012年沈、范一進大陸，就被公安逮捕。