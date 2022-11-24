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冒充指揮官批公文 陸軍政戰保防官：怕公文逾期
陸軍第六軍團砲指部政戰綜合科一名林姓少校保防官，因業務量繁重，公文有時效性，又怕逾時遭懲處，竟偽造砲指部指揮官及政戰主任官章蓋公文，結果不但被軍方撤職汰除，還吃上官司，經桃園地院審理，最後被依公務員假借職務機會行使偽造公文書罪判刑1年2月，緩刑3年，另須接受2場法治教育及支付國庫5萬元。
判決指出，林姓保防官為志願役，2007年入伍，在政戰綜合科服務期間，執掌保密工作、安全維護和專案調查等業務，明知承辦公文依權限區分須轉成科長、政戰主任或指揮官等人審閱，卻委請不知情的印章店員篆刻指揮官等人官章，用於9份公文，並以指揮管等人名義批閱「可」、「發」等指示，交付相關單位存查執行。
林員的長官發現有公文蓋了自己的官章，但比對用印日期，完全沒有印象，加上官章一直是自己保管，心中疑惑，一查就發現林員偽造文書；犯行曝光後，林員對案情坦承不諱，供稱是工作業務繁重，公文又有時效性，擔心公文逾期受罰，才出此下策。
法院認為，林姓保防官身為國家公務員，為便宜行事，假借職務上機會行使偽造公文書，所為實不可取，且依法須加重其刑。不過，考量他犯後始終坦承，態度良好，案發後已被部隊汰除，無法繼續擔任軍職，審酌其犯案動機和情節，因此量處其刑，並予以緩刑，以勵自新。
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