選前倒數 宜蘭查賄小組再抓3件現金買票案

宜蘭查賄團隊選前再查獲3件現金買票案。記者林佳彣／翻攝 宜蘭查賄團隊選前再查獲3件現金買票案，分別為蘇澳選區縣議員候選人的樁腳、蘇澳鎮蘇東里長候選人，以及員山鄉頭分村長候選人等人，均涉嫌以每票現金1000元賄選，部分涉案人以3至5萬元交保候傳。

檢方指出，蘇澳選區某縣議員候選人的3位樁腳涉嫌買票，指揮蘇澳警分局、刑事局與宜蘭縣調查站偵辦，專案小組昨天發動搜索，拘提3人到案。

檢方複訊後認為，3人涉犯選罷法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，陳姓與簡姓樁腳有勾串之虞，聲請羈押禁見，法院諭令各5萬元交保候傳，另一名陳姓樁腳經檢方諭令交保候傳；5位到案選民，共交出收受現金1萬6000元，訊後請回。

同樣是蘇澳鎮，蘇東里陳姓里長候選人、受陳請託幫忙賄選的呂姓民眾，涉嫌以每票1000元買票，專案小組前天搜索，查扣現金8900元，拘提陳、通知呂到案。

檢方訊後認為2人涉犯選罷法投票行賄罪，諭令陳5萬元交保候傳。呂主動交出陳向其買票的1000元，1位到案選民交出自收受的1000元，訊後均請回。