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受託赴陸潑硫酸遭囚逾8年 2男返台被判刑免再關

中央社／ 台北24日電

台灣徵信社沈姓副總與范姓友人受託到大陸深圳，對中國籍劉姓男子潑硫酸，2人在大陸被捕服刑8年多及9年多，獲釋返台。法院依重傷未遂罪判刑3年及2年10月，但無執行刑罰必要。

檢方起訴指出，曾姓婦人因台商丈夫與中國籍劉姓男員工結怨，曾女在台自稱「張姓女子」並於民國97年間找上徵信社沈姓副總，要求派員前往大陸教訓劉男，約定以新台幣50萬元為報酬。

起訴指出，沈姓副總聯絡范姓友人一同前往大陸深圳，於97年7月14日尾隨劉男的車，見劉男將車停在醫院停車場，走下車時，持1瓶硫酸往劉男的臉部潑灑，造成被害人臉部、頸部、胸背部等多處受傷，其中眼部、耳部部分器官功能消失。

被害人向大陸公安報案，公安先後於100年8月13日、101年3月2日逮捕前往大陸的范男、沈男。2人分別遭判12年、10年確定，並分別服刑9年多及8年多後獲釋並返台。台北地檢署將范男、沈男起訴，案件由台北地方法院審理。

北院日前審酌，被害人的左眼傷害及容貌皮膚灼傷，經過相當診治，左眼視力已恢復，且容貌皮膚燒傷癒合後經整形治療，已痊癒等，依重傷未遂罪判沈男3年徒刑、范男2年10月徒刑。

北院審酌，2人在大陸經裁判確定，分別已服刑8年多及9年多，皆遠超過本件量處刑度，諭知免其刑之全部執行，即無執行刑罰必要。全案可上訴。

至於曾女涉嫌教唆犯罪部分，檢方先行起訴，但因相關證據不足，法院已判決曾女無罪確定。

示意圖／Ingimage
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