苗警查賄移送42件200人 警政署長黃明昭肯定

苗栗警方查賄至今移送42件200人，警政署長黃明昭昨天下午第4度到苗栗縣警局高度肯定，並舉行座談。圖／苗栗縣警察局提供 苗栗警方查賄至今移送42件200人，警政署長黃明昭昨天下午第4度到苗栗縣警局高度肯定，指示選前幾天是賄選高峰期，要求持續加強查察，維護選舉的公平性。

黃明昭昨天下午率刑事局長李西河等人到苗栗縣警局，慰勉員警辛勞，並與局長陳武康等人座談，黃明昭說，選前幾天往往是現金買票高峰期，也是查賄最關鍵時刻，目前已展現具體成果，仍要堅守崗位，積極查緝。

此外，警方對於較高層級候選人之查緝不能就此止步，鎖定高風險對象及熱區，以全面跟蒐查辦作為，展現警方決心，嚇阻心存僥倖、意圖賄選之行為，斬斷各種不法干預選舉公平性管道。