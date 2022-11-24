快訊

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

醫界潛規則／資深教授看不起OA期刊 年輕醫師升遷蒙陰影

直播／今增本土16,015例、65病歿 相隔220天連江再清零

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗警查賄移送42件200人 警政署長黃明昭肯定

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗警方查賄至今移送42件200人，警政署長黃明昭昨天下午第4度到苗栗縣警局高度肯定，並舉行座談。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗警方查賄至今移送42件200人，警政署長黃明昭昨天下午第4度到苗栗縣警局高度肯定，並舉行座談。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗警方查賄至今移送42件200人，警政署長黃明昭昨天下午第4度到苗栗縣警局高度肯定，指示選前幾天是賄選高峰期，要求持續加強查察，維護選舉的公平性。

黃明昭昨天下午率刑事局長李西河等人到苗栗縣警局，慰勉員警辛勞，並與局長陳武康等人座談，黃明昭說，選前幾天往往是現金買票高峰期，也是查賄最關鍵時刻，目前已展現具體成果，仍要堅守崗位，積極查緝。

此外，警方對於較高層級候選人之查緝不能就此止步，鎖定高風險對象及熱區，以全面跟蒐查辦作為，展現警方決心，嚇阻心存僥倖、意圖賄選之行為，斬斷各種不法干預選舉公平性管道。

縣警局指出，苗栗地檢署指揮調查60餘件賄選案，傳喚通知數百餘人到案說明，目前移送賄選案件42件200人，其中以現金買票23件最多，禮品14件次之，苗栗地檢署更已迅速起訴5案，警方會集中查賄能量堅持到底。

苗栗警方查賄至今移送42件200人，警政署長黃明昭昨天下午第4度到苗栗縣警局高度肯定，並舉行座談。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗警方查賄至今移送42件200人，警政署長黃明昭昨天下午第4度到苗栗縣警局高度肯定，並舉行座談。圖／苗栗縣警察局提供

賄選 黃明昭

延伸閱讀

桃警破大麻案特勤維安辛勞 黃明昭：做好選舉安維查賄

選前強化查賄制暴 警政署長黃明昭嘉勉花蓮基層員警

警械修法後第1件大膽用槍 警政署長黃明昭今慰問員警

全國移送賄選案161件666人 服務處槍擊案已組專案小組追查

相關新聞

「事關新聞公正」中時董事長告黃國昌吞敗 高院：增進公益

前立委黃國昌在臉書張貼旺中集團主管群組LINE對話截圖，指控旺中集團創辦人蔡衍明干預新聞製播，中國時報董事長王丰自訴黃國...

實況主Toyz賣大麻菸彈下場出爐！法院依六個毒品罪判4年2月

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）涉嫌販賣大麻菸彈經檢方依販賣第二級毒品罪嫌起訴，審理期間劉均認罪，也稱自己對社...

受託赴陸潑硫酸遭囚逾8年 2男返台被判刑免再關

台灣徵信社沈姓副總與范姓友人受託到大陸深圳，對中國籍劉姓男子潑硫酸，2人在大陸被捕服刑8年多及9年多，獲釋返台。法院依重...

選前倒數 宜蘭查賄小組再抓3件現金買票案

宜蘭查賄團隊選前再查獲3件現金買票案，分別為蘇澳選區縣議員候選人的樁腳、蘇澳鎮蘇東里長候選人，以及員山鄉頭分村長候選人等...

苗警查賄移送42件200人 警政署長黃明昭肯定

苗栗警方查賄至今移送42件200人，警政署長黃明昭昨天下午第4度到苗栗縣警局高度肯定，指示選前幾天是賄選高峰期，要求持續...

同事酒後爭吵揮刀釀悲沒悔意 檢起訴建請從重量刑

宜蘭縣三星鄉一處員工宿舍，林姓男子與胡姓同事酒後，因討論工作態度爭吵還爆肢體衝突，林男到廚房拿水果刀揮向胡男，造成其多處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。