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同事酒後爭吵揮刀釀悲沒悔意 檢起訴建請從重量刑
宜蘭縣三星鄉一處員工宿舍，林姓男子與胡姓同事酒後，因討論工作態度爭吵還爆肢體衝突，林男到廚房拿水果刀揮向胡男，造成其多處傷不治。檢方偵結起訴，認為林涉犯刑法殺人罪嫌，犯罪手法兇殘，案發後仍飾詞卸責，毫無悔意，建請法官從重量刑。
據了解，事發現場的林男、胡男、高男從事太陽能板工程，彼此為同事關係，今年9月30日晚上在三星鄉大洲村的員工宿舍一同飲酒，期間林男與胡男因談論工作態度的事引發爭吵，而發生肢體衝突。
檢方指出，深夜11點40分，林男從廚房流理台下方的櫥櫃拿出水果刀，在廚房轉角處以右手持刀，砍胡的頸部一刀、刺其右外側腹部一刀，造成他氣管、左側頸靜脈銳器傷、右外側腹部銳器刺傷深6公分，大量出血，經緊急送醫仍不治死亡。
警方當天獲報到場，逮捕林男，依殺人罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢方聲押禁見獲准。檢方偵結起訴，認為林男涉犯殺人罪嫌，其犯罪手法兇殘，且案發後仍飾詞卸責、毫無悔意，建請法官從重量刑。
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